EGUZKI EKLIPSEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osakidetzak 200 pertsona artatu ditu eklipsearen ondorioz azken hiru egunetan

Ostegunean 59, ostiralean 70, eta azken orduetan 71 pertsona joan dira Euskadiko osasun-zerbitzuetara begietako sintoma arin edo oso arinekin.

(Foto de ARCHIVO) Oftalmólogo en una consulta de Osakidetza. REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/8/2026

Osakidetzako oftalmologo bat paziente bat artatzen, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzako Lehen Mailako Arretako eta Larrialdietako Zerbitzuek 200 pertsona artatu dituzte abuztuaren 12tik, eguzki-eklipse osoaren egunetik, fenomeno astronomikoaren behaketarekin lotutako begietako eragozpenengatik.

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi duenez, azken 24 orduetan 71 kasu artatu dituzte osasun zerbitzuek, guztiak arinak edo oso arinak.

30 pertsona Lehen Mailako Arreta zerbitzuetan artatu dituzte eta 41 pertsona ospitaleetako larrialdietan.

Osakidetzako asistentzia normaltasun osoz garatu da.

Kontsultak lurraldez lurralde

Araban, 5 pertsona artatu dituzte (lau lehen mailako arretan eta bat ospitalean).

Gipuzkoan, 7 pertsona artatu dituzte lehen mailako arretan

Bizkaian, berriz, 59 kontsulta izan dira: lehen mailako arretan 19, eta ospitaleetako larrialdi zerbitzuetan, berriz, 20.

Aurreko egunei dagokienez, 59 lagun joan ziren medikura ostegunean eta 70 ostiralean. Kasu horiek guztiak ere arinak izan ziren.

Eguzki eklipseak Osakidetza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X