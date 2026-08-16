Baso-suteak
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Llantenoko sutea kontrolpean dute, 100 hektarea inguru kiskali ondoren

Suteak itzaltzeko zerbitzuek lanean jarraitzen dute erabat itzali arte. Azken egunetan, suhiltzaileak, baso-brigadak eta bost helikoptero aritu dira bertan lanean.

VITORIA, 14/08/2026.- Los bomberos han logrado perimetrar el incendio forestal reavivado este jueves en el concejo de Llanteno (municipio de Ayala, Álava), que ha obligado a desalojar cuatro caseríos, y han estabilizado el flanco oeste, el más próximo a Artziniega. Fuentes de la Diputación de Álava han explicado que los equipos de extinción trabajan ahora en estabilizar el flanco este del incendio, el más cercano al municipio de Amurrio. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Llantenon (Araba) piztutako baso-sutea kontrolpean hartu dute igande honetan, baina itzaltzeko lanean jarraitzen dute erabat itzali arte. Arabako Foru Aldundiko iturriek jakinarazi dutenez, egoerak nabarmen egin du hobera.

Suak 100 hektarea inguruko eremua kiskali du, eta azken egunetan baliabide ugari mobilizatu behar izan dituzte sutea itzaltzeko. Besteak beste, suhiltzaileak, baso-brigadak, basozainak eta aireko baliabideak aritu dira bertan lanean.

Baliabideak murriztu dituzte

Laudio, Langraiz Oka eta Espejoko suhiltzaileak, Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Brigadak, Nekazaritzako basozainak eta Medina de Pomarretik (Burgos) eta Kantabriatik joandako bi brigada aritu dira bertan sutea itzaltzeko lanetan.

Halaber, bost helikopteroren laguntza ere izan dute, sugarrak airetik itzaltzeko.

Sutearen bilakaerak nabarmen egin du hobera, eta, ondorioz, pixkanaka erretiratu dituzte Medina de Pomarretik eta Kantabriatik joandako baliabideak. Era berean, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak (Miteco) bidalitako aireko baliabideak ere erretiratu dituzte; guztira, lau helikoptero.

Sua erabat itzaltzeko lanek jarraitzen dute

Sutea kontrolpean dagoen arren, itzaltze-lanek aurrera jarraitzen dute igande honetan, sua erabat itzaltzeko eta berriro pizteko arriskua saihesteko.

Laudio, Langraiz Oka eta Espejoko parkeetako suhiltzaileak, Nekazaritza Brigadak eta basozainak ari dira bertan lanean, bulldozer eta guzti.

Era berean, Euskadiko Larrialdietako helikopteroa ere bertan da, zeregin horietan laguntzeko.

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