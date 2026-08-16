Incendios forestales
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Controlado el incendio de Llanteno tras calcinar unas 100 hectáreas

Los servicios de extinción mantienen los trabajos para sofocar por completo el fuego, que ha obligado a desplegar durante los últimos días a bomberos, brigadas forestales y cinco helicópteros.
VITORIA, 14/08/2026.- Los bomberos han logrado perimetrar el incendio forestal reavivado este jueves en el concejo de Llanteno (municipio de Ayala, Álava), que ha obligado a desalojar cuatro caseríos, y han estabilizado el flanco oeste, el más próximo a Artziniega. Fuentes de la Diputación de Álava han explicado que los equipos de extinción trabajan ahora en estabilizar el flanco este del incendio, el más cercano al municipio de Amurrio. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
Euskaraz irakurri: Llantenoko sutea kontrolpean, 100 hektarea inguru kiskali ondoren
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Agencias | EITB

Última actualización

El incendio forestal declarado en Llanteno (Álava) ha sido dado por controlado este domingo, aunque los servicios de extinción continúan trabajando en la zona para sofocarlo por completo, según han informado fuentes de la Diputación Foral de Álava.

El fuego ha calcinado un perímetro de unas 100 hectáreas y ha requerido durante los últimos días de un amplio dispositivo de extinción, con la participación de bomberos, brigadas forestales, guardas forestales y medios aéreos.

Se mantiene parte del dispositivo de extinción

En las labores han participado bomberos de los parques de Laudio, Nanclares y Espejo, además de la Brigada de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, la guardería forestal de Agricultura y dos brigadas desplazadas desde Medina de Pomar (Burgos) y Cantabria.

El dispositivo ha contado también con cinco helicópteros para combatir las llamas desde el aire.

La evolución favorable del incendio ha permitido retirar de forma progresiva parte de los efectivos desplazados desde fuera de Álava, así como los medios aéreos enviados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), entre ellos cuatro helicópteros.

Continúan las labores para extinguirlo por completo

Aunque la situación ha mejorado "mucho" y el incendio ya está controlado, los trabajos continúan este domingo para evitar que las llamas puedan reavivarse y completar su extinción.

En la zona permanecen los bomberos de los parques de Laudio, Nanclares y Espejo, la Brigada de Agricultura y maquinaria pesada, con bulldozers guiados por guardas forestales.

También continúa desplegado el helicóptero de Emergencias de Euskadi para apoyar las labores de extinción.

Incendios Araba-Álava Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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