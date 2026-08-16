El incendio forestal declarado en Llanteno (Álava) ha sido dado por controlado este domingo, aunque los servicios de extinción continúan trabajando en la zona para sofocarlo por completo, según han informado fuentes de la Diputación Foral de Álava.

El fuego ha calcinado un perímetro de unas 100 hectáreas y ha requerido durante los últimos días de un amplio dispositivo de extinción, con la participación de bomberos, brigadas forestales, guardas forestales y medios aéreos.

Se mantiene parte del dispositivo de extinción

En las labores han participado bomberos de los parques de Laudio, Nanclares y Espejo, además de la Brigada de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, la guardería forestal de Agricultura y dos brigadas desplazadas desde Medina de Pomar (Burgos) y Cantabria.

El dispositivo ha contado también con cinco helicópteros para combatir las llamas desde el aire.

La evolución favorable del incendio ha permitido retirar de forma progresiva parte de los efectivos desplazados desde fuera de Álava, así como los medios aéreos enviados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), entre ellos cuatro helicópteros.

Continúan las labores para extinguirlo por completo

Aunque la situación ha mejorado "mucho" y el incendio ya está controlado, los trabajos continúan este domingo para evitar que las llamas puedan reavivarse y completar su extinción.

En la zona permanecen los bomberos de los parques de Laudio, Nanclares y Espejo, la Brigada de Agricultura y maquinaria pesada, con bulldozers guiados por guardas forestales.

También continúa desplegado el helicóptero de Emergencias de Euskadi para apoyar las labores de extinción.