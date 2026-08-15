Al menos dos mujeres fallecidas y dos menores heridos en una riada cerca de Ponferrada (León)

Al menos dos mujeres han muerto y dos menores de edad están heridos como consecuencia de una riada y un deslizamiento de tierra registrados este sábado en las localidades de Manzanedo de Valdueza y Bouzas, pertenecientes al municipio leonés de Ponferrada, han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno y municipales.

Una fuerte tormenta ha descargado esta tarde sobre la zona y ha hecho que se desbordara el río Oza y provocara una riada y un deslizamiento de tierra que han llegado a Manzanedo de Valdueza y Bouzas.



Según las fuentes, la riada ha anegado una bodega en la que se encontraban seis personas. Dos mujeres adultas han fallecido y dos menores están siendo atendidos por heridas leves, aunque se desconoce si hay desaparecidos.



Según informa el 112, los hechos se han producido a las 19:38 horas cuando la Sala de Operaciones ha recibido varias llamadas informando de estos hechos.

El aviso se ha trasladado a los Bomberos de Ponferrada, a Policía Nacional, a Policía Local de Ponferrada, al Centro Coordinador de Emergencias y al GRIPDE que se encuentran en el lugar actuando.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil ha activado el helicóptero de rescate que ha partido hacia el lugar. Emergencias sanitarias - Sacyl- ha enviado dos ambulancias soporte vital básico (SVB) y soporte vital avanzado (SVA) y personal médico del punto de atención continuado (PAC).