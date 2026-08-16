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Cierran la piscina infantil exterior de Azkoitia por un acto incívico

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Azkoitiko kanpoko haur igerilekua itxi dute gizalegearen aurkako ekintza batengatik
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EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Azkoitia ha informado de que la piscina pequeña exterior permanecerá cerrada durante el día de hoy después de que anoche una o varias personas accedieran a las instalaciones y protagonizaran actos incívicos en la zona de la piscina infantil. El Consistorio ha condenado “con rotundidad” estos hechos.

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