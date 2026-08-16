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Rápido primer encierro del Pilón en las fiestas de Falces

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Piloiko lehen entzierro Faltzesen 2026ko abuztuaren 16an
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EITB

Última actualización

El primer encierro del Pilón de Falces ha dejado emoción en apenas un minuto de carrera. Las vacas de Vicente Domínguez han creado momento de tensión y un corredor ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con un politraumatismo por una caída.

Encierro del Pilón 2025 Navarra Fiestas Sociedad

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