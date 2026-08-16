Piloiko lehen entzierro azkarra izan dute Faltzesko jaietan
Faltzesko piloiko lehen entzierroak zirrara handia eragin du minutu eskaseko lasterketan. Vicente Dominguezen behiek tentsio uneak sortu dituzte eta korrikalari bat Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, erori eta politraumatismoa egin baitu.
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Azkoitiko kanpoko haur igerilekua itxi dute gizalegearen aurkako ekintza batengatik
Azkoitiko Udalak jakinarazi duenez, kanpoko igerileku txikia itxita egongo da gaur, bart gauean pertsona bat edo batzuk instalazioetara sartu eta haurren igerilekuaren inguruan gizalegerik gabeko ekintzak egin ostean.
Llantenoko sutea kontrolpean dute, 100 hektarea inguru kiskali ondoren
Suteak itzaltzeko zerbitzuek lanean jarraitzen dute erabat itzali arte. Azken egunetan, suhiltzaileak, baso-brigadak eta bost helikoptero aritu dira bertan lanean.
Bi emakume hil eta bi adingabe zauritu dira Ponferradatik gertu (Leon) izan diren uholdeetan
19:30 aldera jaso dute gertatutakoaren berri larrialdi zerbitzuek. Sei pertsona harrapatu ditu uholdeak.
Maravillas Lamberto, 90 urte geroago: musikari esker bizirik dirauen memoria
Bere historiak 36ko kolpe militarraren ondoren Nafarroan bizi izan zen errepresio izugarria irudikatzen du. Haren kasua basakeriaren sinbolo bihurtu da, eta haren memoria bizirik mantentzen lagundu dute, besteak beste, Berri Txarrak taldearen abestiek.
"Giza jarduera batek" eragin zuen Llantenoko sutea, baina argitzeko dago "nahita edo nahi gabe" piztu zen
Llantenoko baso-sutea perimetratu eta egonkortu dute. Guztira, 100 hektarea kiskali ditu suak. Datozen orduotan lanean jarraituko dute, sutea erabat kontrolatzeko.
Riglosko suteak aurrera jarraitzen du eta 19. udalerria hustu behar izan dute
Suteak 16.600 hektarea baino gehiago erre ditu dagoeneko, eta 1.045 lagun etxetik aterarazi dituzte; azkenak, arratsaldean, Bernues herrian.
Osakidetzak 200 pertsona artatu ditu eklipsearen ondorioz azken hiru egunetan
Ostegunean 59, ostiralean 70, eta azken orduetan 71 pertsona joan dira Euskadiko osasun-zerbitzuetara begietako sintoma arin edo oso arinekin.
Pirotecnia Valencianak Su Artifizialen Nazioarteko Lehiaketako Urrezko Maskorra irabazi du, laugarren urtez jarraian
Pirotecnia Valenciana su-etxea Donostiako 61. Nazioarteko Su Artifizialen Lehiaketako Urrezko Maskorrarekin saritu dute. Lehiaketa abuztuaren 8tik 14ra egin da, 2026ko Aste Nagusia dela eta, eta, horrenbestez, laugarren garaipena jarraian lortu du Gipuzkoako hiriburuan.
Talibanen erregimenetik ihes egitea lortu zuten emakume afganiarrek duela 5 urte gertatutakoa gogoratu dute
Etorkizun duin baten bila alde egin zuten. Goi mailako ikasketekin, bakarrik daude hemen, senideak Afganistanen dituzte eta ezinezko ikusten dute hauek bertatik ateratzea egungo egoerarekin. Okerrena emakumeen egoera da: ezin dute ikasi, lan egin eta gizonen baimena behar dute denerako.