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Piloiko lehen entzierro azkarra izan dute Faltzesko jaietan

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Faltzesko piloiko lehen entzierroak zirrara handia eragin du minutu eskaseko lasterketan. Vicente Dominguezen behiek tentsio uneak sortu dituzte eta korrikalari bat Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute, erori eta politraumatismoa egin baitu.

Pilongo entzierroa 2025 Nafarroa Jaiak Gizartea

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