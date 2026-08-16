Mónica García niega el colapso sanitario en Ceuta y alerta del riesgo por el hacinamiento

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado este domingo que Ceuta esté sufriendo un "colapso sanitario" por la crisis migratoria, aunque ha reconocido que algunas áreas, como Urgencias, Medicina Interna y Atención Primaria, están "especialmente tensionadas" tras quince días de presión asistencial extraordinaria.

"En Ceuta no hay un colapso sanitario", ha afirmado García tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, y la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Isabel Muñoz.

5800 migrantes atendidos en 15 días

La ministra ha cifrado en 5800 las personas migrantes atendidas por los servicios sanitarios en los últimos 15 días: unas 3500 en Atención Primaria y 2300 en el hospital.

La presión asistencial ha descendido desde el primer día, cuando se atendió a 1149 personas, hasta las 193 registradas este sábado. Actualmente hay 101 pacientes ingresados en el Hospital Universitario de Ceuta, 28 de ellos migrantes. La mayoría presenta patologías leves y solo uno permanece en la UCI.

El dispositivo sanitario se mantiene en el nivel 1 del plan de catástrofes externas y, según García, no se ha suspendido la atención a la población ceutí ni ha sido necesario interrumpir vacaciones o trasladar profesionales de sus áreas habituales.

El Ministerio ha reforzado el dispositivo con más de 60 contrataciones hasta el 31 de agosto, fecha en la que se evaluará si es necesario prolongarlas.

El riesgo está en las condiciones de hacinamiento

García ha situado la principal urgencia sanitaria fuera de hospitales y centros de salud, en las condiciones en las que permanecen miles de migrantes.

"¿Hay una crisis humanitaria? Sí. ¿Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí", ha afirmado.

Por ello, ha reclamado a la Ciudad Autónoma que habilite más espacios seguros con acceso a agua, alimentación, higiene y alojamiento. Según la ministra, estas medidas son fundamentales para prevenir posibles brotes y reforzar el control epidemiológico.

Sanidad sitúa actualmente el riesgo epidemiológico en un nivel moderado para los migrantes y bajo para la población ceutí. Se han detectado 18 casos de Mantoux positivo y dos casos confirmados de tuberculosis: uno corresponde a un joven que llegó a Ceuta con diagnóstico y tratamiento iniciado en Marruecos y el otro a un paciente autóctono que llevaba tres meses bajo sospecha.

García ha anunciado además el desplazamiento a Ceuta de parte del equipo del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES) para reforzar el control epidemiológico.

"Los migrantes no traen enfermedades"

La ministra ha rechazado cualquier asociación entre inmigración y enfermedad y ha calificado de "injusto" y "xenófobo" vincular ambas cuestiones.

"Los migrantes no traen enfermedades. Los migrantes pueden enfermar ahora por condiciones de insalubridad, pero no traen enfermedades", ha remarcado.

También ha defendido los circuitos asistenciales diferenciados para migrantes y población autóctona, que responden a las distintas patologías que presentan algunos recién llegados, como deshidratación, hipotermia o traumatismos.

García ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la población ceutí y ha asegurado que la asistencia a los residentes no se ha reducido ni en Urgencias ni en los centros sanitarios.