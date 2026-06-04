UCO Tubos Reunidosen Bilboko egoitza miatzen ari da
Erregistroa Leire auziaren sekretupeko pieza baten barruan dago, eta Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailearen aginduz egiten ari dira.
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboko (UCO) agenteak Tubos Reunidosen egoitza miatzen ari dira, Bilbon, Leire auziaren sekretupeko pieza baten barruan. Agenteak konpainiaren instalazioetara joan dira, Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailearen aginduz.
Oraingoz, ez dira jakinarazi erregistroaren arrazoi zehatzak, ezta ikertzaileek zer informazioren bila dauden ere; izan ere, jarduketa sekretupean dago.
Tubos Reunidos Hego Euskal Herriko industria-konpainia nagusietako bat da, eta Bilbon du egoitza soziala. Soldatu gabeko altzairuzko hodiak fabrikatzen espezializatuta dago energia, petrokimika eta industria sektoreetarako.
Ikerketa judizialak zabalik jarraitzen du, eta datozen orduetan Guardia Zibilaren jarduera horren eta Leire auziarekin duen loturaren inguruko xehetasun gehiago jakitea espero da.
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