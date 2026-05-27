DOKUMENTAZIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Leire Diez kasua: zer ari da ikertzen Pedraz epailea?

Militante sozialistaren aurka irekita zegoen auzia zabaldu egin du Auzitegi Nazionaleko,  eta PSOEren eta Gobernuaren inguruko kausa judizialak neutralizatzeko eroskeria gertatu ote zen ari da aztertzen orain. Alegia, alderdiaren aldetik dirua jaso ote zuen Diezek horretarako. 

(Foto de ARCHIVO) La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa, en el Hotel Novotel, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España). Leire Díaz que aparece en diversos audios haciendo gestiones contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha convocado una comparecencia ante los medios de comunicación, después de haberse reunido ayer en Ferraz con el jefe de los servicios jurídicos del PSOE u haberse dado de baja como afiliada del PSOE. Carlos Luján / Europa Press 04 JUNIO 2025;PSOE;MADRID;SOCIALISTA;FONATNERA 04/6/2025
Leire Díez artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak 2025eko abenduan ireki zuen Leire Diez PSOEko militantearen aurkako ikerketa, Industria Partaidetzarako Estatuko Sozietatearekin (SEPI, gaztelaniaz) lotutako hainbat enpresen bitartez komisioak jaso zituelakoan. Auzi horretan bertan, Vicente Fernandez SEPIko presidente ohia eta Antxon Alonso Servinabar enpresako administratzailea ere ikerketapean daude. 

Epailearen arabera, Diazek, Fernandezek eta Alonsok sare bat antolatu zuten kontratu publikoak sozietate edo enpresa jakin batzueri esleitzeko, eta trukean, eskupekoak jasotzen zituzten; Administrazio publikoan zituzten kontaktuak erabiltzen omen zituzten operazio horietarako. 2021 eta 2023 urte artean "modu antolatuan" lan egin zutela uste dute ikertzaileek, komisioen bitartez, ahalik eta etekin ekonomiko handiena lortzeko. 

Halaber, Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren (UCO, gaztelaniaz) agenteek ondorioztatu zuten 700.000 euro inguru jaso zituztela eskupekotan Diezek, Fernandezek eta Alonsok, SEPIren mendeko enpresekin egindako bost operaziotan. Horiek dira ikertzen ari direnak. 

Iazko abenduan atxilotu zituzte hirurak, eta epailearen aurrean deklaratu ondoren, aske utzi zituzten, kautelazko neurriekin

Orain,  zabaldu egin du auzia Pedrazek, eta Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkaria, Gaspar Zarrias Andaluziako Juntako presidenteorde ohia, Ana Maria Fuentes PSOE alderdiko gerentea eta Javier Perez Dolset enpresaburua inputatu ditu kasuan. Guztiei leporatzen die Diezi legez kanpoko ordainketak egitea, PSOEren eta Gobernuaren inguruko auzibideak neutralizatzearen truke. 

Magistratuak delitu hauek leporatzen dizkie: talde kriminala antolatzea, funtzionario-eroskeria, sekretuak agerraraztea, lekukotza faltsua ematera bultzatzea, akusazio faltsua, merkataritza-dokumentuak faltsutzea, prebarikazioa, influentzia trafikoa eta Estatuko erakundeen aurkako delitua.

Halaber,  sekretuak jakitera ematea, eroskeria eta Estatuko erakundeen aurkako delituengatik, Ismael Oliver eta Jacobo Teijelo abokatuak eta Juan Sanchez Yepes guardia zibila ere ari da ikertzen Pedraz.  Koldo Garciaren Garraio Ministerioko aholkulari izandakoaren abokatua izan zen Oliver, eta Cerdanen defentsa zuzentzen ari den letratua da Yepes. 

Horrez gain, magistratuak delitu zantzuak atzeman ditu Juan Manuel Serrano Quintana Correoseko presidente ohiaren eta Juan Francisco Serrano Martinez Cerdanen kolaboratzaile estua izan zenaren jardunetan. Bi horien kasuan, Pedrazek azaldu du ikerketaren emaitzen zain egon behar dela, ustezko sarean izan duten ardura zehazteko. 

Eguneko Titularrak Auzitegi Nazionala Psoe Ustezko ustelkeria politikoa Politika Politika

Zure interesekoa izan daiteke

MADRID, 27/05/2026.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. EFE/ Borja Sanchez-Trillo
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa PSOEren egoitzan da, Leire Diezi egindako ordainketen inguruko dokumentazio bila

Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboko (UCO) agenteak asteazken honetako lehen ordutik daude PSOEren egoitza nagusian, Madrilgo Ferraz kalean; dokumentazio-errekerimendua da egiten ari direna, ez erregistro bat. Leire Diez PSOEko militante ohiari alderdiaren kontrako prozedura judizialak zapuzteko lanengatik ustez egindako ordainketekin lotutako auziari lotuta dago jarduketa.

gabriel rufian
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Rufian: "Beti esan izan da legealdiek EAJk dioena irauten dutela"

EAJk Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari hauteskunde orokorrak ez aurreratzea "arduragabea" litzatekeela esan ostean, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak esan du beti esan izan dela EAJk erabakitzen duela legealdien iraupena. Kongresuko pasilloetan egindako adierazpenetan, buruzagi kataluniarrak azaldu du bere alderdiak hauteskundeak aurreratzea eskatuko lukeela PSOEren finantziazio irregularra frogatuko balitz.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Loiun gertatutakoaren kronologia, Zupiriaren arabera

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, Ertzaintzak Loiuko aireportuan egindako esku-hartzea agenteen aurkako "aldez aurreko eraso" eta "probokazio" bati emandako erantzuna izan zen, baina dispositiboaren kudeaketa "beste modu batera" egin behar zela onartu du. Zupiriak ordena publikoko arazo bat izan zela defendatu du, eta barne ikerketa batek indarraren erabilera proportzionala izan ote zen zehaztuko duela baieztatu du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X