Leire Diez kasua: zer ari da ikertzen Pedraz epailea?
Militante sozialistaren aurka irekita zegoen auzia zabaldu egin du Auzitegi Nazionaleko, eta PSOEren eta Gobernuaren inguruko kausa judizialak neutralizatzeko eroskeria gertatu ote zen ari da aztertzen orain. Alegia, alderdiaren aldetik dirua jaso ote zuen Diezek horretarako.
Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak 2025eko abenduan ireki zuen Leire Diez PSOEko militantearen aurkako ikerketa, Industria Partaidetzarako Estatuko Sozietatearekin (SEPI, gaztelaniaz) lotutako hainbat enpresen bitartez komisioak jaso zituelakoan. Auzi horretan bertan, Vicente Fernandez SEPIko presidente ohia eta Antxon Alonso Servinabar enpresako administratzailea ere ikerketapean daude.
Epailearen arabera, Diazek, Fernandezek eta Alonsok sare bat antolatu zuten kontratu publikoak sozietate edo enpresa jakin batzueri esleitzeko, eta trukean, eskupekoak jasotzen zituzten; Administrazio publikoan zituzten kontaktuak erabiltzen omen zituzten operazio horietarako. 2021 eta 2023 urte artean "modu antolatuan" lan egin zutela uste dute ikertzaileek, komisioen bitartez, ahalik eta etekin ekonomiko handiena lortzeko.
Halaber, Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren (UCO, gaztelaniaz) agenteek ondorioztatu zuten 700.000 euro inguru jaso zituztela eskupekotan Diezek, Fernandezek eta Alonsok, SEPIren mendeko enpresekin egindako bost operaziotan. Horiek dira ikertzen ari direnak.
Iazko abenduan atxilotu zituzte hirurak, eta epailearen aurrean deklaratu ondoren, aske utzi zituzten, kautelazko neurriekin.
Cerdan, PSOEko gerentea eta Zarrias, Leire Diez auzian inputatuta Auzitegi Nazionalak eskatuta
Orain, zabaldu egin du auzia Pedrazek, eta Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkaria, Gaspar Zarrias Andaluziako Juntako presidenteorde ohia, Ana Maria Fuentes PSOE alderdiko gerentea eta Javier Perez Dolset enpresaburua inputatu ditu kasuan. Guztiei leporatzen die Diezi legez kanpoko ordainketak egitea, PSOEren eta Gobernuaren inguruko auzibideak neutralizatzearen truke.
Magistratuak delitu hauek leporatzen dizkie: talde kriminala antolatzea, funtzionario-eroskeria, sekretuak agerraraztea, lekukotza faltsua ematera bultzatzea, akusazio faltsua, merkataritza-dokumentuak faltsutzea, prebarikazioa, influentzia trafikoa eta Estatuko erakundeen aurkako delitua.
Halaber, sekretuak jakitera ematea, eroskeria eta Estatuko erakundeen aurkako delituengatik, Ismael Oliver eta Jacobo Teijelo abokatuak eta Juan Sanchez Yepes guardia zibila ere ari da ikertzen Pedraz. Koldo Garciaren Garraio Ministerioko aholkulari izandakoaren abokatua izan zen Oliver, eta Cerdanen defentsa zuzentzen ari den letratua da Yepes.
Horrez gain, magistratuak delitu zantzuak atzeman ditu Juan Manuel Serrano Quintana Correoseko presidente ohiaren eta Juan Francisco Serrano Martinez Cerdanen kolaboratzaile estua izan zenaren jardunetan. Bi horien kasuan, Pedrazek azaldu du ikerketaren emaitzen zain egon behar dela, ustezko sarean izan duten ardura zehazteko.
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa PSOEren egoitzan da, Leire Diezi egindako ordainketen inguruko dokumentazio bila
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboko (UCO) agenteak asteazken honetako lehen ordutik daude PSOEren egoitza nagusian, Madrilgo Ferraz kalean; dokumentazio-errekerimendua da egiten ari direna, ez erregistro bat. Leire Diez PSOEko militante ohiari alderdiaren kontrako prozedura judizialak zapuzteko lanengatik ustez egindako ordainketekin lotutako auziari lotuta dago jarduketa.
PSOEren inguruan ikertzen ari direna larria dela aitortu du Pedro Sanchezek, baina ez ditu hauteskundeak aurreratuko
Espainiako presidenteak Erroman hitz egin du PSOEren inguruan izandako azken gertaeren inguruan. Bere ustez hauteskundeek "paralisia" ekarriko lukete eta horren aurrean "oreka" defendatu du.
Lehenbailehen hauteskundeak deitzeko eskatu dio Feijook Sanchezi, "egoera agoniko eta patetiko honen aurrean"
Bestalde, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramailearen hitzetan, "anomalia izugarria da" alderdi politiko baten egoitza miatzea. "Hauteskunde-kanpaina edo egia den jakin ezinda gaude une honetan", esan du.
Rufian: "Beti esan izan da legealdiek EAJk dioena irauten dutela"
EAJk Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari hauteskunde orokorrak ez aurreratzea "arduragabea" litzatekeela esan ostean, Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak esan du beti esan izan dela EAJk erabakitzen duela legealdien iraupena. Kongresuko pasilloetan egindako adierazpenetan, buruzagi kataluniarrak azaldu du bere alderdiak hauteskundeak aurreratzea eskatuko lukeela PSOEren finantziazio irregularra frogatuko balitz.
Vaquerok uste du arduragabea dela Espainiako legealdia 2027ra arte eramatea
Maribel Vaquero EAJren Diputatuen Kongresuko bozeramailearen arabera, Espainiako legealdia ezin da 2027an bukatu, amaierara arte eramanda, aurreikusita dagoen moduan. Bere ustez, Espainiako Gobernua arduragabe jokatzen ari da, eta azken auzi judizialek amorrua areagotu dute Kongresuan.
