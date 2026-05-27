¿Qué es el caso Leire Díez y qué investiga el juez Pedraz?
El juez de la Audiencia Nacional que ya investigaba a la exmilitante socialista indaga ahora si hubo una trama para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.
La Audiencia Nacional investiga a la exmilitante socialista, Leire Díez, el expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar, Antxon Alonso, por presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.
Hasta ahora el procedimiento se dirigía contra Díez, Fernández y Alonso, quienes habrían formado un grupo autodenominado Hirurok (nosotros tres, en euskera) que se habría dedicado a orientar "diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros", para lo que se aprovechaban de su posición y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública.
Entre 2021 y 2023 habrían actuado de manera coordinada con el objetivo "de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones", según la investigación.
La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700 000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones que están siendo investigadas.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, asumió las pesquisas del caso el pasado mes de diciembre tras la detención de Díez, Fernández y Alonso, y a principios de mes prorrogó un mes más el secreto de sumario.
Cerdán, la gerente del PSOE y Zarrías, imputados en el caso Leire Díez instruido por la Audiencia Nacional
Ahora Pedraz ha ampliado la causa y ha decidido imputar también al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, a la gerente del PSOE Ana María Fuentes y el empresario Javier Pérez Dolset por presuntos pagos a Díez por su presunta labor para desbaratar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.
El magistrado les acusa de delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
Por estos mismos delitos Pedraz investiga también al abogado Ismael Oliver —el que fuera abogado del exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García— al letrado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Cerdán en el caso Koldo, y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.
El juez también ha hallado indicios de que el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana y el que fuera mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano Martínez, habrían colaborado con los investigados, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.
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