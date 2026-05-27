¿Qué es el caso Leire Díez y qué investiga el juez Pedraz?

La Audiencia Nacional investiga a la exmilitante socialista, Leire Díez, el expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar, Antxon Alonso, por presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.

Hasta ahora el procedimiento se dirigía contra Díez, Fernández y Alonso, quienes habrían formado un grupo autodenominado Hirurok (nosotros tres, en euskera) que se habría dedicado a orientar "diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros", para lo que se aprovechaban de su posición y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública.

Entre 2021 y 2023 habrían actuado de manera coordinada con el objetivo "de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones", según la investigación.

La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700 000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones que están siendo investigadas.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, asumió las pesquisas del caso el pasado mes de diciembre tras la detención de Díez, Fernández y Alonso, y a principios de mes prorrogó un mes más el secreto de sumario.