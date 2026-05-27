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Identifican a las personas que ocupan las fábricas abandonada de URSSA y EGA en Vitoria-Gasteiz y les hacen sacar sus pertenencias

Se trata de un dispositivo conjunto de la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Policía Local y  se han producido comprobaciones documentales a los ocupantes. Se ha realizado una operación de entrada y registro con la identificación de alrededor de un centenar de personas. Los agentes han obligado a las personas a sacar sus pertenencias y enseres del interior del pabellón. 

Ertzaintza y Policía Local desalojan las fábricas okupadas de URSSA y EGA en Vitoria-Gasteiz
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Polizia Nazionalaren eta Ertzaintzaren operazioa Gasteizko Urssa eta EGA lantegi abandonatuetan
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EITB

Última actualización

La Policía Nacional, la Ertzaintza y la Policía Local han desplegado un dispositivo en las antiguas fábricas de URSSA y EGA, en la calle Campo de los Palacios de Vitoria-Gasteiz, donde se encuentran okupados varios pabellones.

El operativo se ha desarrollado como una entrada y registro en estas instalaciones abandonadas. Durante la intervención, los agentes han identificado a alrededor de un centenar de personas que se encontraban en el interior y les han hecho sacar sus pertenencias y enseres del edificio.

Según han informado fuentes policiales, la Policía Nacional ha realizado labores de Extranjería, centradas en la comprobación documental de las personas identificadas para determinar si se encuentran en situación administrativa irregular.

En el dispositivo también han participado efectivos de la Policía Local, junto a la Ertzaintza, que han controlado el acceso y el desarrollo de la intervención.

En las últimas semanas, personas que residen en estas instalaciones han protagonizado incidentes con okupas del barrio autogestionado de Errekaleor, en Vitoria-Gasteiz. Los altercados se produjeron después de que varias personas intentaran acceder a una vivienda vacía del barrio, propiedad municipal, y dejaron varios heridos.

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