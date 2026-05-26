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El aparcamiento de la playa de Laga estará abierto todo el verano

Los trabajos para la regeneración ambiental de la playa se retrasarán hasta otoño según ha informado el subdelegado de Gobierno en Bizkaia.
Aparcamiento de la playa de Laga.
Euskaraz irakurri: Lagako hondartzako aparkalekua uda osoan egongo da zabalik
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Agencias | EITB

Última actualización

El apartamiento situado junto a la playa de Laga (Ibarrangelu) permanecerá abierto todo el verano "de manera excepcional", tras un acuerdo alcanzado por las instituciones, y los trabajos de regeneración ambiental de la zona se llevarán a cabo a partir de octubre. Así lo ha explicado en una nota el subdelegado de Gobierno en Bizkaia, Carlos García Buendía, después de la polémica surgida este fin de semana por el problema del aparcamiento

Buendía ha anunciado que tras las conversaciones mantenidas con la Dirección de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral del Gobierno Vasco, la Demarcación de Costas del País Vasco y el Ayuntamiento, y después del análisis técnico y jurídico, se ha decidido "optar por esta solución de consenso", con el objetivo de "no perjudicar a los usuarios" de este arenal. El Ayuntamiento de Ibarrangelu solicitará al Gobierno Vasco la autorización del aparcamiento ppara este verano "de manera excepcional".

La restauración del espacio del entorno de Laga comenzará después de la temporada de baño. Según el subdelegado del Gobierno, estas actuaciones permitirán "dar continuidad a la recuperación ambiental" del arenal vizcaíno, "aumentando la naturalidad de la costa, favoreciendo su resiliencia natural para la prevención del riesgo de erosión, la protección frente la inundación y la urgente necesidad de adaptación al cambio climático".  

Los trabajos incluyen la retirada de material hasta alcanzar arena limpia y natural, el traslado de las instalaciones enterradas en el ámbito de actuación, la posterior regeneración dunar, y la plantación de especies dunares adaptadas al medio. Se incluyen en el Proyecto de ordenación de la playa de Laga y de sus elementos de protección y uso y cuentan con informe favorable del Ayuntamiento de Ibarrangelu y del Patronato de la Reserva de la Biosfera del Urdaibai.

García Buendía también ha querido insistir en que "tiene que haber un cambio de paradigma respecto a la utilización del vehículo privado para acceder a los arenales y apostar firmemente por el uso del transporte público".

Polémica por el cierre del aparcamiento más próximo a la playa de Laga y el proyecto de crear una duna artificial
Reserva de la Biosfera de Urdaibai Sociedad

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