Fallece un hombre de 77 años en la playa de Ondarreta de San Sebastián
Un hombre de 77 años ha fallecido este martes tras ser rescatado del agua en la playa donostiarra de Ondarreta, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Los servicios de emergencias han recibido un aviso sobre las 10.40 horas, tras lo que varias ambulancias se han desplazado al lugar. El hombre ha sido rescatado del agua por las personas que se encontraban en la playa.
Los sanitarios han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al varón, que sin embargo ha fallecido poco después.
Las citadas fuentes han precisado que el cuerpo permanece en el lugar, a la espera de la comitiva judicial y de que se ordene el levantamiento del cadáver.
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