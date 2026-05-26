77 urteko gizon bat hil da Donostiako Ondarreta hondartzan

Larrialdi zerbitzuek goizeko 10:30ak pasatxoan jaso dute abisua. Hondartzan zeuden hainbat herritarrek atera dute gizonezkoa uretatik, baina erreskate taldeek ezin izan dute ezer egin, bizirik eusteko.
77 urteko gizonezko bat hil da astearte honetan Donostiako Ondarreta hondartzan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
10:40 aldera jaso dure larrialdi zerbitzuek abisua, eta hainbat anbulantzia bertaratu dira. Antza, hondartzan zeuden pertsonek atera dute gizona uretatik.
Osasun-langileek bihotz-biriketako bizkortzeko-maniobrak egin dizkiote gizonari, baina ezin izan dute ezer egin bizirik eusteko.
Aipatu iturrien arabera, gorpua bertan dago une honetan, segizio judizialaren eta gorpua altxatzeko aginduaren zain.
Datorren urtetik aurrera Bero Plana maiatzaren 15era aurreratzea aztertzen ari da Eusko Jaurlaritza
Guillermo Herrero Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko zuzendariaren hitzetan, "txipa aldatzen hasi behar dugu denok, eta pentsatzen, lehen uztailekoak edo abuztukoak ziren tenperaturak maiatza-ekainean izango ditugula".
Auto-ilarak deseginda, egoera bere onera itzuli da Artatzan goizean tuneletan izandako istripu baten ondoren
Moto batek istripua izan du tuneletan eta errei bat itxi behar izan dute BI-637 errepidean, Leioan, Bilborako noranzkoan eta 4 km-rainoko ilarak izan dira bertan. Motor gidaria zaurituta eraman dute erietxera. Arazoak izan dira N-1ean ere Tolosa parean eta Irunerako noranzkoan; autobus batek eta auto batek talka egin dute eta zauriturik ez badago ere, ilarak sortu dira.
Bi pertsona ospitalera eraman dituzte Berriobeitin, hondakinak kudeatzeko enpresa batean piztutako sutean kea arnastuta
Enpresa ebakuatu behar izan dute. Enpresako langileak sua itzaltzen hasi dira, eta suhiltzaileek bukatu dute, 00:26an.
Gomez Ulla ospitalean isolatutako beste pertsonak batek positibo eman du hantabirusagatik, baina ez du sintomarik
"Kontaktu estua" da, eta Hondiuseko agerraldiaren ostean aktibatutako miaketa "epidemiologikoari" esker aurkitu zuten.
Gasteizko Udalak eta blusa eta nesken kuadrillek aldatu egingo dituzte jaietako kalejirak
Batzordeak joanekoan desfilatuko du, eta Federazioak, berriz, itzulerakoan.
Bilboko metroko tren batean izandako matxurak atzerapenak eragin zituen astelehen gauean
Zerbitzua betiko moduan dabil astearte goizean. Abandoko eta Alde Zaharreko geltokien artean geratu zen tren bat ez atzera ez aurrera, 21:15 inguruan, eta ondorioz, sare osoan atzerapenak izaten ziren.
Basauriko ikasleen familiek protesta deitu dute ostegunerako, jangeletan "janari duina" eskatzeko
Basauriko Guraso Elkarteek Hezkuntza Sailari ohartarazi diote, "sukalde zentralaren edo sukalde bertikalen gainetik", "janaria bera benetan aldatzea" eskatzen dutela.
Santutxuko Luis Briñas BHI ikastetxean pasilloetan eman dituzte gaur eskolak, ikasgeletan bero jasanezina zegoelako
EITBk jakin ahal izan duenez, 35 gradu zeuden ikasgeletan. Hori dela eta, ordutegi jarraitua aste honetara aurreratu behar izan dute.