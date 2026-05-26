77 urteko gizon bat hil da Donostiako Ondarreta hondartzan

Larrialdi zerbitzuek goizeko 10:30ak pasatxoan jaso dute abisua. Hondartzan zeuden hainbat herritarrek atera dute gizonezkoa uretatik, baina erreskate taldeek ezin izan dute ezer egin, bizirik eusteko.

EITB

Azken eguneratzea

77 urteko gizonezko bat hil da astearte honetan Donostiako Ondarreta hondartzan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

10:40 aldera jaso dure larrialdi zerbitzuek abisua, eta hainbat anbulantzia bertaratu dira. Antza, hondartzan zeuden pertsonek atera dute gizona uretatik.

Osasun-langileek bihotz-biriketako bizkortzeko-maniobrak egin dizkiote gizonari, baina ezin izan dute ezer egin bizirik eusteko.

Aipatu iturrien arabera, gorpua bertan dago une honetan, segizio judizialaren eta gorpua altxatzeko aginduaren zain.

