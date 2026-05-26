Datorren urtetik aurrera Bero Plana maiatzaren 15era aurreratzea aztertzen ari da Eusko Jaurlaritza
Guillermo Herrero Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko zuzendariak azaldu duenez, datorren urtetik aurrera Bero Plana maiatzaren 15ean abian jartzea aztertzen ari da Jaurlaritza, uda aurretik izaten diren tenperatura altuetara egokitzeko. "Txipa aldatu behar da", adierazi du.
Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Herrerok ohartarazi du beharrezkoa dela gertatzen ari den "klima aldaketa horretara egokitzea", "argi baitago hau geratzeko datorrela".
Hala, gogorarazi du aurten normalean ekainaren 1etik irailaren 30era arte aktibatzen den Bero Plana hamar egun aurreratu duela Osasun Sailak, maiatzean izaten ari diren tenperaturengatik. Horren harira, iragarri duenez, "2027tik aurrera, Bero Plana maiatzaren 15etik aurrera martxan jartzea aztertzen" ari da Jaurlaritza.
Herreroren hitzetan, "txipa aldatzen hasi behar dugu denok, eta pentsatzen, lehen uztailekoak edo abuztukoak ziren tenperaturak maiatza-ekainean izango ditugula".
Bero-bolada honen aurrean, "aire zabaleko jarduera guztiekin kontuz ibiltzeko" eta eguzkia gorenean eta indartsuen dagoen orduetan eguzkitan egotea, ariketa fisikoa egitea eta eguzkitan egin beharreko lanak saihesteko gomendioa egin du,
Era berean, ohartarazi du oso garrantzitsua dela arrisku-taldeekin "kontu handia izatea", batez ere 4 urtetik beherakoak, adinekoak, haurdunak edo gaixotasun kronikoak dituzten pertsonak, batez ere kardiobaskularrak eta arnasketakoak.
Era berean, autoan inor ez uzteko eskatu du, "ezta bi minutu izango badira ere", eguzkitan, "bero-kolpeak azkar gertatzen baitira". Adineko jendeari ere "oso adi egoteko" esan du
