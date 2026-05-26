Andre Maria Zuriaren jaiak
Gasteizko Udalak eta blusa eta nesken kuadrillek aldatu egingo dituzte jaietako kalejirak

Batzordeak joanekoan desfilatuko du, eta Federazioak, berriz, itzulerakoan.

VITORIA, 25/07/2025.- Vitoria celebra el `Día del Blusa y la Neska' con motivo de la festividad de Santiago con numerosas actividades como la octava edición de la Carrera de Barricas, ferias agrícola y ganadera, la tradicional venta de ajos, campeonato de pelota y conciertos. EFE/L. Rico

Blusa koadrila bat, Gasteizko jaietan. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Aldaketak izango dira Gasteizko jaietako kalejiretan. Udalak, Blusa eta Nesken Batzordeak eta Federazioak akordioa egin dute jaietako ‘paseilloak’ aldatzeko, kalejira bakarra eginez. Fueros eta Olagibel kaleen arteko bidegurutzetik abiatuko da kalejira, Ortiz de Zarate, Florida eta Dato kaleetatik igaro, eta Posta kalean amaituko da, nahiz eta desfileak bereizita egiten jarraituko duten.

Kulturako zinegotzi Sonia Diaz de Corcuerak azaldu duenez, kuadrilletako ibilgailuek Dato kalean utziko dute ibilbidea, General Alava kaletik desbideratuta; blusak eta neskak, berriz, oinez joango dira Posta kaleraino. Ordutegiei dagokienez, Batzordea 17:00etan aterako da, eta Federazioa 19:30ean.

Bitartekaritza prozesua

Aldaketa hori 2024an Kultura Sailak bultzatutako bitartekaritza prozesuaren ondorio da. Prozesu hartako ondorioetako bat izan zen kalejirak berrikusi beharra. Era berean, Udaltzaingoak ere ibilbidea berriz aztertzea proposatu zuen, segurtasun, trafiko eta larrialdien kudeaketa arrazoiengatik.

“Hilabeteetako ekarpenen eta eztabaida eraikitzailearen ondoren, gure jaietako atal enblematikoenetako bat aldatuko duen akordioa lortu dugu. Aspaldi ez dago zezenik hirian, eta, beraz, joan-etorriaren kontzeptuak zentzua galdua zuen; paseilloek, orain arte bezala eginda, segurtasun eta larrialdien kudeaketa zailtzen zuten, eta baziren publikorik gabeko guneak ere. Kalejira berritu honek hori guztia konpondu eta tradizioak zein gozamenak irautea bermatu nahi du”, adierazi du Diaz de Corcuerak.

