Bilboko metroko tren batean izandako matxurak atzerapenak eragin ditu sare osoan

Abandoko eta Alde Zaharreko geltokien artean geratu da tren bat ez atzera ez aurrera, 21:15 inguruan, eta ondorioz, sare osoan atzerapenak izaten ari dira.

Metro Bilbao EUROPA PRESS 17/3/2026

Bilboko metroa, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

EITB

Bilboko metroaren sare osoan atzerapenak izaten ari dira, Abandoko eta Alde Zaharreko geltokien artean, 21:15 inguruan, tren batek izan duen matxuraren ondorioz.

Matxura izan duen trenean zihoazen bidaiari guztiak atera egin behar izan dituzte, eta ordu honetan, Santutxuko eta Abandoko geltokien artean errei bat itxita dago. 

Metro Bilbaok sare sozialen bidez jakinarazi duenez, lehenengo linearen sare osoan daude atzerapenak.

 

