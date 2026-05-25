Tabakoarekin lotutako heriotza tasa % 98 hazi da emakumeen artean Euskadin, 2001 eta 2020 bitartean
Bereziki, 55 eta 74 urte bitarteko emakumeen taldeak sortzen du kezka, horien artean eguneroko kontsumoa % 3,8 tik % 15era igaro baita 2004tik eta 2023ra.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak tabakoaren kontsumoari buruzko prebentzio eta sentsibilizazio kanpaina berria aurkeztu dute Bilbon, eta aurten kolektibo jakin batean jarri nahi izan dute arreta: 40 eta 70 urte bitarteko emakumeak. Izan ere, adin bereko gizonak baino maiztasun gutxiagorekin egiten baitute erretzeari uzteko tratamendua.
Horretarako, "Zuk ahal duzu! Erretzeari utzi nahi badiozu, lagundu egingo dizugu" kanpaina jarri du abian, mezu erraz baina indartsu batekin: erretzeari uztea posible da, eta Osakidetzak prozesu horretan lagunduko dizu, pertsona bakoitzari egokitutako baliabideak jarrita.
Halaber, tabakoarekin lotutako produktu berri bati buruz ohartarazi du, nikotina poltsatxoei (Nicotine pouches) buruz, hain zuzen ere. Ahora sartuta kontsumitzen dira nikotina poltsatxoak, eta dosi handitan zigarroek baino nikotina kontzentrazio handiagoa dute. Horregatik, arazo kardiobaskularrak sor ditzakete, eta haurdun dauden emakumeen kasuan fetuaren heriotza arriskua areagotu dezakete.
Datorren maiatzaren 31n, Tabakorik Gabeko Munduko Eguna izango da, eta aurten, Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) gazteak harrapatzeko produktuak diseinatzen dituzten tabako eta nikotina industrietan jarriko du fokua.
2025ean, Osakidetzak 11.500 pertsona ingururi lagundu zien erretzeari uzten. Gainera, Kerik gabeko Guneen Sareak 767 gune ditu dagoeneko, Euskadiko 70 udalerritan banatuta, eta Kerik Gabeko Gazteak programan 44 ikastetxetako 3.709 ikaslek hartu dute parte.
Tabakismoa Euskadin
Euskadik aurrerapen garrantzitsuak lortu ditu azken hamarkadetan tabako kontsumoaren aurkako borrokan. Adikzioei buruzko azken Inkestaren arabera, 15 eta 74 urte bitarteko herritarren % 19,7k egunero erretzen dute, orain arteko daturik baxuena; hala ere, bilakaera positibo horren atzean errealitate konplexuago bat dago, kontsumoaren jaitsiera ez baita homogeneoa sexuaren eta adinaren arabera.
Hau da, gizonen kasuan, orokorra izan da beherakada adin tarte guztietan. Aldiz, adin ertaineko emakumeen artean bilakra bestelakoa izan da. Bereziki, 55 eta 74 urte bitarteko emakumeen taldeak sortzen du kezka, horien artean eguneroko kontsumoa % 3,8 tik % 15era igaro baita 2004tik eta 2023ra. Horren arrazoia da adineko emakumeek historikoki ez zutela erretzen eta orain gero eta emakume erretzaile gehiago sartzen ari direla adin talde horretan.
Horrekin guztiarekin, % 98 handitu da tabakoarekin lotutako heriotza tasa emakumeen artean 2001 eta 2020 bitartean. Ostera, % 29 txikitu da gizonen artean.
14-18 urteko nerabeen artean, tabakoaren kontsumoa % 20tik % 18ra jaitsi zen 2023tik 2025era, bai nesketan zein mutiletan.
Hala ere, zigarro elektronikoen erabilerak gora egin zuen, % 13tik % 20ra. Aurreikuspenen arabera, gainera, goranzko joeran jarraituko du.
