HONDARTZAK

Polemika Laga hondartzan, aparkaleku bat itxi eta duna artifiziala eraiki nahi dutelako

EITB

Eguraldia lagun, Euskal Herriko hondartzan jendez bete dira asteburuan eguzkiaz gozatzeko. Zenbait tokitan oso zaila izan da aparkatzeko tokia aurkitzea, eta, beste zenbaitetan, ezinezkoa. 

Laga hondartzan, Ibarrangelun (Bizkaia), esaterako, ilara luzeak sortu dira. 

Pasa den azaroan, Kostako zuzendaritzak hondartzatik gertuen dagoen aparkalekua itxi zuen bertan duna artifiziala eraikitzeko asmoz. Geroztik itxita egon da, baina atzo norbaitek sarrerako kablea hautsi zuen eta berriro aparkalekua ibilgailuz bete zen. 

"Laga Baketan Laga" plataformak Kostako zuzendaritzak egin asmo duen proiektua gelditzea eskatu du. Halaber, kanpoaldean beste aparkaleku bat egitearen aukera "okerragoa" dela uste dute. 

Ibarrangeluko herritarrek ez dute ulertzen zergatik ezin den bertan autoa utzi, lanak urrira arte hasiko ez badira. 

Udalak bere aldetik, herritarrei entzun behar zaiela uste du, pedagogiaz jokatu eta alternatibak eskaini. 

Gaur gaurkoz, aparkalekua ofizialki itxita dago. 

