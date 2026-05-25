Polemika Laga hondartzan, aparkaleku bat itxi eta duna artifiziala eraiki nahi dutelako
Pasa den azaroan, Kostako zuzendaritzak hondartzatik gertuen dagoen aparkalekua itxi zuen bertan duna artifiziala eraikitzeko asmoz. Geroztik itxita egon da, baina igandean sarrerako kablea hautsi eta berriro aparkalekua ibilgailuz bete zen.
Eguraldia lagun, Euskal Herriko hondartzan jendez bete dira asteburuan eguzkiaz gozatzeko. Zenbait tokitan oso zaila izan da aparkatzeko tokia aurkitzea, eta, beste zenbaitetan, ezinezkoa.
Laga hondartzan, Ibarrangelun (Bizkaia), esaterako, ilara luzeak sortu dira.
Pasa den azaroan, Kostako zuzendaritzak hondartzatik gertuen dagoen aparkalekua itxi zuen bertan duna artifiziala eraikitzeko asmoz. Geroztik itxita egon da, baina atzo norbaitek sarrerako kablea hautsi zuen eta berriro aparkalekua ibilgailuz bete zen.
"Laga Baketan Laga" plataformak Kostako zuzendaritzak egin asmo duen proiektua gelditzea eskatu du. Halaber, kanpoaldean beste aparkaleku bat egitearen aukera "okerragoa" dela uste dute.
Ibarrangeluko herritarrek ez dute ulertzen zergatik ezin den bertan autoa utzi, lanak urrira arte hasiko ez badira.
Udalak bere aldetik, herritarrei entzun behar zaiela uste du, pedagogiaz jokatu eta alternatibak eskaini.
Gaur gaurkoz, aparkalekua ofizialki itxita dago.
Te puede interesar
Boston, Kansas City edo Chicago: Munduko Txapelketa antolatzeak hirientzat dakartzan abantailak eta arriskuak
Kirol ekonomialariek adierazi dutenez, Munduko Txapelketa antolatzeak kostu handiak eta buruhauste ugari dakartza hirientzat, arrakasta kasuak dauden arren.
Surflariek erreskate taulak jarri dituzte Zarauzko hondartzan
Edozeinek erabil dezake ur ertzean jarritako erreskate taula horietako bat, erreskate lanetarako. Sorospen zerbitzua ez da datorren ekainaren 1era arte hasiko eta pasa den ostiralean Zarauzko surflariek dozenaka bainulari atera zituzten uretatik.
Manifestazio jendetsua Bilbon, Loiuko istiluak salatzeko eta Ertzaintzaren jokabidea kritikatzeko
Euskal ekintzaileak minduta eta harrituta agertu dira Ertzaintzaren esku-hartzearekin, eta euren aldetik ez zela inolako probokaziorik egon azpimarratu dute.
A-15a erabat ireki dute, 8 urteko lanak amaitu ostean
Gipuzkoako Foru Aldundiak amaitutzat eman ditu inguru horretako lanak, eta jakinarazi du aurrerantzean kontrol handiagoa izango dutela bidearen gainean.
Bakioko hondartzan itota agertu den gizonaren heriotza ikertzen ari da Ertzaintza
Gorpua larunbat arratsaldeko zortzi eta erdiak inguruan agertu da.
Bi atxilotu eta hiru ertzain zaurituta Gasteizen, Deportivo Alaves-Rayo Vallecano partidaren aurreko istiluetan
Segurtasun Sailak adierazi duenez, klubeko zale batzuk polizia-lerroa apurtzen saiatu dira, eta ke-poteak, bengalak eta beste objektu batzuk jaurti dizkiete agenteei. Kargatu egin dute ertzainek eta bi lagun atxilotu dituzte.
Ertzaintzaren jarrerarekin harrituta eta minduta agertu dira euskal ekintzaileak, aske geratu ostean
Gazara laguntza zeraman Global Sumud Flotillan parte hartzeagatik Israelek atxilotutako euskal ekintzaileen aurkako esku-hartzea salatu dute. Loiun bildutako lagun, senide eta jarraitzaileek gertatutakoa deitoratu, eta Gazara begira jarraitzeko eskatu dute.
Palestinan gertatzen ari dena gaitzetsi, eta Loiun ekintzaileekin gertatutakoa salatu dute Iruñean
Global Sumud Flotillako Arantxa Paniaguak adierazi duenez, Bilbon gertatutakoak ez ditu geldiaraziko, "are gehiago, aurrera jarraitzeko eta behar den guztietan nahikoa, nahikoa eta nahikoa dela esateko bultzada izango da".
Hondartzetan soroslerik gabe, surflariek dozenaka pertsona erreskatatu dituzte azken orduetan Zurriolan
Udako eguraldia dugun arren, ofizialki ez da hondartza denboraldia hasi eta, beraz, ez dago soroslerik hondartzetan. Gauza horrela, atzo Donostiako Zurriolan, egoera arriskutsuan zuden hainbat bainulari erreskatatu behar izan zituten surflariek. Eguraldi onak jarraituko duenez, "neurriak hartzeko" eskatzen diete erakundeei.