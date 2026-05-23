Palestinan gertatzen ari dena gaitzetsi, eta Loiun ekintzaileekin gertatutakoa salatu dute Iruñean

Global Sumud Flotillako Arantxa Paniaguak adierazi duenez, Bilbon gertatutakoak ez ditu geldiaraziko, "are gehiago, aurrera jarraitzeko eta behar den guztietan nahikoa, nahikoa eta nahikoa dela esateko bultzada izango da".

Performancea Iruñean.
Agentziak | EITB

Dozenaka lagunek elkarretaratzea egin dute larunbat honetan Iruñean, Israelen esku dauden preso palestinarren egoera eta herrialde horrek Global Sumud ontzidi solidarioari egindako erasoa gaitzesteko. Protesta horrekin batera, Ertzaintzak Bilboko aireportura heltzean ekintzaileei emateko tratua ere salatu dute.

Iruñeko Errekoleten plazan, "Stop genozidioa eta blokeoa, defenda dezagun Global Summund flotilla. Desobedientzia aurrera!" leloa zeraman pankarta utzi dute lurrean, eta hainbat lagunek performancea egin dute begiak bendaz estalita eta eskuak bizkarrean lotuta, belauniko eta kopeta lurra ukituz jarriz, soldadu israeldarrek egunotan atxilotutako ekintzaileak zigortu dituzten eran.

Kazetarien aurrean egindako adierazpenetan, Global Sumud Flotillako Arantxa Paniaguak Bilboko aireportuan larunbat honetan izandako istiluak salatu ditu. 

"Sinestezina da", esan du Paniaguak, eta gertatutakoa ez zuela ulertzen gaineratu du, "Israelen tratu txarrak jaso ondoren, hona iritsi eta jo egin dituzte berriro". Gainera, zenbait kasutan, "saihetsak hautsita eta traumatismo kraneoentzefalikoa dute, han emandako kolpeen ondorioz".

"Ez dut hitzik gertatu denaren aurrean. Baina hau ezin da hemen geratu. Aurrera egin behar da, genozidioak aurrera jarraitzen duelako. Atzo bertan lau mediku hil zituzten eta Zisjordanian genozidioak aurrera jarraitzen du. Jakina traba egiten dugula, baina hor jarraituko dugu Global Sumud eta nazioarteko Global guztiek ", oharatarazi du.

Bilbon gertatutakoaren ondoren ez dutela atzera egingo ere esann du "Are gehiago, aurrera jarraitzeko eta nahikoa dela, nahikoa dela eta nahikoa dela esateko bultzada izango da", gaineratu du.

"Sionistek modu posible guztietan torturatu gaituzte, eta iristean egin diguten lehenengo gauza gehiago jotzea izan da"

Luka Remiro Global Sumud Flotillako aktibistak malkoak begietan zituela salatu du larunbat honetan Loiuko aireportura iritsi direnean Ertzaintzak izan duen jokabidea. Ekintzaileetako batzuk sorbaldan zein saihetsetan hausturak zituztela iritsi direla nabarmendu, eta kolpeka hartu dituztela salatu du. Lau pertsona atxilotu ditu Ertzaintzak, bi ekintzaile tartean.

