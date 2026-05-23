NAFARROA
Hainbat bidaiari artatu dituzte Ezkirotzen, matxura batengatik trena bat-batean gelditu ostean

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iruñea-Zaragoza trenbidearen katenarian izandako gorabehera elektriko baten ondorioz, hiru tren gelditu dira Ezkirotzen, Muru Artederretan eta Artederretan. Beroaren eraginez, larrialdi zerbitzuek bidaiariak artatu behar izan dituzte eta ura eman diete.

Nafarroa Trenen Istripuak Gizartea

