Emakume bat hil da Tafallan, auto batek harrapatuta

Istripua goizean gertatu da. Emakumea oso larri eraman dute ospitalera, eta ordu batzuk geroago hil da.

Istripuaren lekua Tafallan. Argazkia: Nafarroako Gobernua.
EITB

79 urteko emakume bat hil da ostiral honetan Tafallan, ibilgailu batek harrapatuta. Ezbeharra goizeko 10:40an gertatu da. Emakumea ospitalera eraman dute, larri, eta ordu batzuk geroago hil da.

Istripua NA-8607 errepidean gertatu da, 4,2 kilometro-puntuan, Tafallako Foruzaingoaren komisariaren aurrean.

Abisua jaso ondoren, 112 SOS Nafarroako Larrialdiak Kudeatzeko Zentroak bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia bat (medikalizatua) eta oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzia bat bidali ditu bertara. 

Emakumea Iruñera, Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, eraman dute anbulantzia medikalizatuan, egoera oso larrian. Garezurreko traumatismoa izan du, eta ezin izan du gainditu.

Foruzaingoa ezbeharraren eginbideak bideratzen ari da.

