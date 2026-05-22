Gorenak errefusatu egin du etorkinen erregularizazioa kautelaz geldiaraztea

Espainiako Gobernuak "positibotzat" jo du milaka lagunen "oraina eta etorkizuna argitzen" duen erabaki hori. Dekretua onartuta apirilaren 16an abian jarri zen prozesua gelditzea eskatu zuten bost erakundek.

GRAFCAT7440. BARCELONA, 29/01/2026.- El proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno central ha provocado largas colas en el consulado de Pakistán en Barcelona, a donde numerosas personas acuden para poder disponer de los papeles previos que se requieren para inicio los trámites. EFE/Marta Pérez
Lehenengo egunetan eskatzaileek ilara luzeak egin zituzten erakundeen ateetan. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Auzitegi Gorenak atzera bota du Espainiako Gobernua egiten ari den inmigranteen ezohiko erregularizazioa kautelaz geldiaraztea, eta errefusatu egin du Madrilgo Erkidegoak eta Voxek, besteak beste, egindako eskaria.

Bost saio egin ondoren hartu du erabakia Goreneko Administrazioarekiko Auzien Salak. Saio horietan Gobernuaren eta bost eskatzaileen (Isabel Díaz Ayusoren Gobernua, Vox, Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica eta la Asociación Libertad y Justicia) argudioak entzun ditu.

Hiru ordu baino gehiagoko eztabaidaren ondoren, auzitegiak baztertu egin du Hazte Oir, Libertad y Justicia eta Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica elkarteen errekurtsoak tramitera onartzea. Uste du ez dutela neurria Justiziaren aurrean inpugnatzeko legitimaziorik.

Aitzitik, Voxen eta Madrilgo Erkidegoaren legitimazioa onartu du, baina ez du onartu kautelaz errege-dekretua bertan behera uztea, haiek eskatu bezala.

Gobernua, pozik

Espainiako Gobernuak pozik hartu du Auzitegi Gorenak hartutako erabakia. "Milaka lagunen oraina eta etorkizuna argitzen" dituela erabaki honek azaldu dute Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioko iturriek. 

Erregularizazioaren izapidetzearen onarpena jaso dutenentzako lasaigarria dela diote, horrekin batera Espainian bizi eta lan egiteko behin behineko baimena jaso baitute. Eta oraindik ebazpenaren zain dauden edo dokumentazioa aurkeztuko dute horiei "itxaropena izaten laguntzen" die.

Ia 550.000 eskaera

Erregularizaziorako errege-dekretua apirilaren 16an sartu zen indarrean, dagoeneko herrialdean bizi diren 500.000 pertsona ingururi bizileku- eta lan-baimena emateko helburuarekin. Azken datuen arabera, Gobernuak 549.596 eskaera jaso ditu, eta horietatik 91.505 izapidetzeko onartu dira, hau da, Espainian bizitzeko eta lan egiteko behin-behineko lehen baimena eman zaie.

