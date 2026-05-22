Lehendakaria: “Tentsioa ezagutu gabeko mugetaraino areagotuko da; kezkatzen nau Madrilek arreta galtzea eta adostutako konpromisoei ez heltzea”
Imanol Pradales lehendakaria kezkatuta agertu da Radio Euskadiko "Boulevard" saioan Zapatero auziaren ondorioengatik.
Imanol Pradales lehendakaria Radio Euskadiko Boulevard saioan izan da gaur, eta Madrilen sortzen ari den giroaz ohartarazi du, bereziki Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohiaren inputazioaren ondoren.
“Madrilgo giroa lehenagotik ere nahasia bazen, tentsioa inoiz ezagutu gabeko mugetaraino areagotuko da. Kezkatzen nau Madrilek arreta galtzea eta Euskadirekin adostutako konpromisoei ez erantzutea”, adierazi du.
Horrela, lehendakariak azpimarratu du Espainiako Gobernuak herritarren eguneroko arazoetan jarri behar duela arreta, hala nola, osasungintzan, medikuen grebak eragindako ondorioak direla eta. Haren esanetan, badira “herritarrentzat garrantzitsuak diren gaiak”, eta gobernuak horiei heldu behar die.
“Herritarrei benetan axola zaiena lehenetsiko duen Gobernu bat behar dugu, eta Euskadiri dagokionez, adostutako gaiak lantzen jarraituko duena”, nabarmendu du.
Zapatero auziaz
Era berean, Zapatero auziak politikaren sinesgarritasunean izan dezakeen eraginaz ere mintzatu da. “Herritarrek politikan duten konfiantzari eragiten dion auzia da. Atxikimendu falta eta urruntzea handitu ditzake”, esan du.
Lehendakariak "zuhurtziaz" jokatzeko deia egin du auziaren harira. "Oso gertakari larria da: Espainiako Gobernuko presidente ohi bat epailearen aurrean eseriko da inputatu gisa (...). Nolanahi ere, zuhurtzia irizpideari eutsi behar zaio, errugabetasun presuntzioa errespetatuz eta epaileei beren lana egiten utziz", adierazi du.
Halaber, lehendakariak esan du autoa "irmoa eta ondo arrazoitua" dela: "Azken egunotan joera askotako aditu juridikoek esan dutena nahiko bat dator. Auto irmoa eta ondo arrazoitua da, baina instrukzio fasean gaude oraindik, zehazki ikerketa fasean".
Estatus berria eta Gernikako Estatutua
Ildo horretan, lehendakariak autogobernuaren estatus berriari buruzko negoziazioaz ere hitz egin du, eta "aurrerapausoak" eman direla adierazi du, nahiz eta ohartarazi duen San Inazio eguna arte geratzen den denbora "gakoa" izan daitekeela.
Pradalesek, era berean, nabarmendu du "erabat murgilduta" dagoela Gernikako Estatutua osorik betetzeko lanean. "Helburu hori betetzeko hamar eskailera-maila falta dira", esan du. Haren arabera, datozen asteak erabakigarriak izan daitezke negoziazio horretan, eta "uda aurretik transferentzien alde biko batzordea" egin beharko litzateke.
PSErekiko harremana
EAEko erakunde nagusietan bazkide diren EAJren eta PSEren arteko harremanez galdetuta, Pradales lehendakariak bere gobernuko kontseiluan dagoen "konfiantza eta errespetu giroa" goraipatu du. "Horri esker, euskal gizarteari kezka eragiten dioten gaietan jar dezakegu arreta: etxebizitza, osasuna, segurtasuna...", azaldu du.
PSEk sare sozialetan zabaldutako muntaiari buruz ere mintzatu da; irudi hartan, EAJren EBBko presidente Aitor Esteban "igerileku batera jauzi egiten" ageri zen. Horren harira, adierazi du "politikan garrantzitsua dela pertsonak errespetatzea".
Nolanahi ere, sozialistekiko harremanak onak direla azpimarratu du: "Urruntzen gaituena baino, gehiago da batzen gaituena. Eta batzen gaituen hori zaindu egin behar da".
Euskara
Azken hilabeteetan EAJ eta PSE banandu dituen gaietako bat euskararen kudeaketa Administrazio publikoan izan da. Lehendakariak azaldu du PSErekin akordioa lortzen saiatu zirela, baina ez zutela adostasunik erdietsi, eta orain EH Bildurekin elkarrizketan ari direla; ez dakiela, ordea, akordioa lortuko duten.
Edonola ere, euskararen inguruko adostasunak "zabaltzeko" deia egin du, eta azken hamarkadetan eraikitako adostasunei esker euskararen ezagutza eta erabilera handitu izana nabarmendu du. "Euskarak zubi gehiago eta harresi gutxiago behar ditu", esan du.
Gainera, "fokua ez galtzeko" eskatu du; haren esanetan, arazoa ez da euskarak administrazioan duen pisua, baizik eta "migrazio fenomenoak" euskal "identitatean" eta hizkuntzan izan dezakeen eragina, edota euskarak pantailetan eta mundu digitalean duen presentzia.
Medikuen greba
Bestalde, lehendakariaren esanetan, Osasun ministro Mónica Garcia “arazo bat” da, “duela bi hilabete baino gehiago ez duelako medikuen grebaren inguruan ezer jakin nahi”. Haren ustez, Estatutu Markoaren harira piztutako gatazka ministroak berak eragin du.
Horregatik, auzian “neurriak hartzeko” eskatu dio, eta, “ezin badu edo nahi ez badu” konponbiderik eman, eskumenak Euskadiri eskualdatzeko galdegin du, “irtenbide bat bilatzeko”.
Pradalesek deitoratu duenez, Osakidetzako batez besteko itxaron zerrendak hobetzeko “urrats handiak” eginak zituzten, baina Estatutu Markoaren kontrako medikuen grebak —“Espainiako Osasun Ministerioaren erabaki baten ondorio denak”— egoera “nahasi” du. Gaineratu du arazoari “Euskaditik eta dagozkion eskumenen barruan” erantzuten saiatzen ari direla.
Munduko Txapelketa Bilbon eta Donostian
2030eko Munduko Txapelketaren egoitzen inguruko eztabaidaz galdetuta —Bilbo eta Donostia egoitza izan behar ote diren—, lehendakariak adierazi du FIFAk “baldintza leoninoak” eskatu dituela, eta egoeraren “azterketa pausatua” egitea galdegin duela, auziak sektore askori eragiten dielako. “FIFAk datorren urteko urtarrilean hartuko du erabakia; denbora badago”, nabarmendu du.
UPNren polemika
Halaber, lehendakariak “babesa eta elkartasuna” adierazi dizkio Athletici, UPNk taldearen elastiko berria erabiltzea debekatzeko egin duen eskaeraren harira. Izan ere, kamisetaren diseinuan Euskal Herriko mapa ikus daiteke, ikurrinaren koloreekin.
Pradalesek gogorarazi du Nafarroako Gobernuak berak “argi eta garbi” esan duela “lege aldetik ez dagoela ezer zalantzan jartzeko modukorik”. Haren hitzetan, “UPNk liskarra eta zatiketa eragiteko baliatu nahi duen polemika erabat antzua da”.
Lehendakariak ohartarazi du “oso arriskutsua” dela “sinboloekin eta identitateekin zatiketaren eta enfrentamenduaren jokoan aritzea”, eta polemika horri “ez hauspo emateko” eskatu du.
Lehendakariaren ustez, UPNk polemika artifiziala sortu nahi du Athleticen kamiseta berriaren inguruan
Imanol Pradales lehendakariak babesa eta elkartasuna adierazi dio Athletici, UPNk klubari elastikoetatik Euskal Herriko mapa kentzeko eskatu ostean. Kamiseta berria "oso polita" iruditzen zaiola esan du, eta gogorarazi du Nafarroako Gobernua bera ere ez dela auzian sartuko. Polemika artifiziala bilatzea egotzi dio lehendakariak UPNri, eta ohartarazi du oso arriskutsua dela sinboloekin eta identitateekin liskarra eta zatiketa bultzatzea.
Pradales: "FIFAren eskakizunak aztertzen ari gara; oso zorrotzak dira"
Imanol Pradales lehendakariak azpimarratu du egoeraren "azterketa lasaia" egin behar dela, sektore askori eragiten dielako. "FIFAk datorren urteko urtarrilean hartuko du erabakia, denbora dago", azpimarratu du.
Medikuen greba konpontzeko edo eskumenak transferitzeko eskatu dio lehendakariak Monica Garciari: "Arazo bat da"
Imanol Pradales lehendakariak uste du Monica Garcia Osasun ministroa "arazo bat" dela, "bi hilabete baino gehiago baitaramatza ezer jakin nahi gabe" Estatutu Markoaren harira egindako grebaz. Horregatik, "gaiari buruz zerbait egiteko" deia egin dio, eta, "gai hori konpondu nahi ez badu", eskumenak Euskadiri eskualdatzeko "konponbidea bilatzeko". Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketa batean, deitoratu du Osakidetzaren batez besteko itxaron-zerrendak hobetzen "asko" aurreratu den arren, Estatutu Markoaren aldeko medikuen grebak, "Osasun Ministerioaren erabaki batetik eratorria", "Euskaditik eta eskumenen esparruaren barruan" aurre egiten saiatzen ari direla.
