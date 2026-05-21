Nafarroako Gobernuaren arabera, Athleticek ez ditu "Nafarroako ikur ofizialak arriskuan jarri edo gaizki erabili"

Javier Remirez Gobernuko lehen presidenteorde eta bozeramaileak mezu bat argitaratu du sare sozialetan, esanez hiru direla Nafarroako sinbolo esklusiboak -bandera, armarria eta ereserkia-, eta babes juridikoa horietara mugatzen dela.

(Foto de ARCHIVO) Javier Remírez durante su toma de posesión de como nuevo vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad, y portavoz del Gobierno de Navarra, a 9 de enero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Eduardo Sanz / Europa Press 09/1/2026

Javier Remirez, Foru Gobernuko lehen presidenteorde eta bozeramailea. Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

Nafarroako Gobernuak ostegun arratsaldean erantzun die Cristina Ibarrola UPNko presidenteak Bilboko Athletic Club futbol taldearen ekipamendu berriari buruz egindako ohartarazpenei.

Javier Remirez Foru Gobernuko lehen presidenteorde eta bozeramaileak mezu bat zabaldu du sare sozialetan, Athleticek ez dituela "Nafarroako ikur ofizialak arriskuan jarri edo gaizki erabili" esanez.

Argitu du Nafarroako sinboloei buruzko otsailaren 27ko 4/2020 FL-ak eta LORAFNA legeak argi uzten dutela hiru direla Nafarroako sinbolo esklusiboak -bandera, armarria eta ereserkia-, eta babes juridikoa horietara mugatzen dela.

Amaitzeko, argi utzi nahi izan du, "erakunde pribatu batek ikur ez-ofizialak erabiltzeari dagokionez", ez dagokiola Nafarroako Gobernuari "auzian sartzea".

UPNk Athletici “ohartarazi” dio auzitara joko duela, elastikoetatik Euskal Herriko mapa kentzen ez badu

"Nafarroa ez da Euskal Autonomia Erkidegoko beste probintzia bat" aldarrikatu du sare sozialetan Cristina Ibarrolak, alderdiko presidenteak, eta futbol federazioko presidenteari eta Chivite presidenteari zuzendu zaie auzian esku hartu dezaten eskatzeko. Nafarroako Gobernuak, ordea, azaldu du Athleticek ez dituela "Nafarroako sinboloak arriskuan jarri" eta, kasu honetan, ez dagokiola "jarrera hartzea".

