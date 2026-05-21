Munduko Futbol Txapelketaren egoitzen eztabaidak beste ika-mika bat piztu du EAJren eta PSE-EEren artean
PSE-EEk adierazi du ez dituela ulertzen EAJren "zalantzak", eta jeltzaleei gogorarazi die sozialistekin hitz egin behar dutela Bilboko eta Donostiako hautagaitzen inguruan erabaki bat hartzeko.
Beste ika-mika bat lehertu da EAJren eta PSE-EEren artean. Oraingo honetan, 2030eko Munduko Futbol Txapelketaren egoitzen inguruko eztabaidak jarri ditu aurrez aurre Eusko Jaurlaritzako bi bazkideak. Azken egunotan, jeltzaleek gaiari buruzko "zalantzak" agertu dituzten bitartean, sozialistek kritikatu dute EAJko zenbait buruzagik "jarrera aldatu" dutela.
Polemika hauspotu duenetako bat Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusia izan da. Hautagaitzak batzuei "bertigoa" eragin diela esan ondoren, argi utzi du gaiari buruzko erabakia sozialistekin batera hartu behar dela. "Gobernukide moduan espero dugu gogoeta hori elkarrekin egitea eta ez erabaki hori Sabin Etxean hartzea", adierazi du.
Buruzagi sozialistaren iritzian, eztabaida honetan ezin zaio "epe laburreko errendimenduari" begiratu. "Erakusleiho bezala izugarrizko aukera da eta espero dugu aukera hori aprobetxatzea".
Eusko Legebiltzarrean egin ditu adierazpenok Anduezak, kazetariek Imanol Pradales lehendakariak atzo egindako adierazpenen inguruan galdetuta. Gasteizko gobernuburuak esan zuen FIFAK "eskakizun berriak" jarri dituela mahai gainean, eta horiek "zorrotz" aztertzen ari direla erakundeak, azken erabakia hartu aurretik.
Bide beretik mintzatu da Jose Ignacio Asensio PSE-EEren Gipuzkoako idazkari nagusia ere. Uste du EAJk agertu dituen zalantzek Bilboren eta Donostiaren hautagaitzak "lehertuko" dituela. Deigarria iritzi dio FIFAren baldintzak aurrez aztertu ez izanak.
Radio Euskadin egindako elkarrizketan, Gipuzkoako lehen diputatu nagusiordea ere badenak EAJren hainbat buruzagiren "jarrera aldaketa" salatu du.
Berehala erantzun die sozialisten kritikei Jon Insausti Donostiako alkateak, 'En Jake' saioan. Ukatu egin du hautagaitza izateak "bertigoa" eragiten dionik Udalari, eta berretsi du baldintzak zein balizko inpaktua "zorrotz" aztertzen ari direla.
Alkatearen arabera, eztabaidaren erdigunean kontu publikoak eta hautagaitzak hirian izango duen eragina jarri behar dira. Bestelako irakurketak "sinplekeriatzat" jo ditu. "Oreka bermatu behar da, eta hori da nire ardura".
