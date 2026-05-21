El debate sobre las sedes del Mundial de Fútbol genera un nuevo choque entre PNV y PSE-EE

Nuevo choque entre PNV y PSE-EE. Esta vez, ha sido el debate sobre las sedes del Mundial de Fútbol 2030 el que ha abierto un nuevo frente entre los socios del Gobierno Vasco. Mientras los jeltzales expresan abiertamente sus "dudas", los socialistas critican "un cambio de postura" por parte de dirigentes del PNV.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha considerado que a "algunos les ha podido entrar cierto vértigo" ante la candidatura, al tiempo que ha recordado al PNV que debe contar con su partido para tomar una decisión.

Andueza se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas después de que ayer el lehendakari Imanol Pradales adelantase que en marzo la FIFA puso "nuevas exigencias" a las administraciones implicadas y explicase que se está haciendo un "análisis profundo" antes de tomar una decisión.

En este sentido, el líder socialista ha subrayado que dentro de la reflexión abierta en las administraciones implicadas espera que "la decisión no se tome desde Sabin Etxea, sino en las instituciones y con la concurrencia de todos". En su opinión, la participación o no de Bilbao y San Sebastián como sedes del Mundial "no puede analizarse en términos de rentabilidad inmediata".