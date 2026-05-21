El debate sobre las sedes del Mundial de Fútbol genera un nuevo choque entre PNV y PSE-EE
El PSE-EE ha afirmado no entender las "dudas" del PNV y le ha recordado que debe contar con los socialistas para tomar una decisión sobre las candidaturas de Bilbao y San Sebastián.
Nuevo choque entre PNV y PSE-EE. Esta vez, ha sido el debate sobre las sedes del Mundial de Fútbol 2030 el que ha abierto un nuevo frente entre los socios del Gobierno Vasco. Mientras los jeltzales expresan abiertamente sus "dudas", los socialistas critican "un cambio de postura" por parte de dirigentes del PNV.
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha considerado que a "algunos les ha podido entrar cierto vértigo" ante la candidatura, al tiempo que ha recordado al PNV que debe contar con su partido para tomar una decisión.
Andueza se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas después de que ayer el lehendakari Imanol Pradales adelantase que en marzo la FIFA puso "nuevas exigencias" a las administraciones implicadas y explicase que se está haciendo un "análisis profundo" antes de tomar una decisión.
En este sentido, el líder socialista ha subrayado que dentro de la reflexión abierta en las administraciones implicadas espera que "la decisión no se tome desde Sabin Etxea, sino en las instituciones y con la concurrencia de todos". En su opinión, la participación o no de Bilbao y San Sebastián como sedes del Mundial "no puede analizarse en términos de rentabilidad inmediata".
En la misma línea, también el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha lamentado que las "dudas" expresadas por dirigentes del PNV están "dinamitando" las candidaturas de Bilbao y San Sebastián. Asimismo, ha afirmado que "llama la atención" que no se hubieran analizado previamente las exigencias de la FIFA.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha dicho no entender "las dudas" surgidas en los últimos días y ha criticado que se ha producido un "cambio de postura" en dirigentes del PNV.
Por su parte, el alcalde de Donostia-San Sebastián, Jon Insausti, ha negado que tenga "vértigo" ante la gestión de un evento del calibre del Mundial de fútbol y ha defendido que se haga un "análisis con rigor" de lo que puede suponer.
En declaraciones al programa 'En Jake', Insausti ha dicho que esto "no va de mundial sí o no", porque "eso es caer en un simplismo", sino que "esto va de rigor y ser responsables, de exigir, de ver cómo son las cuentas públicas y el impacto que tiene esto en una ciudad".
Por ello, ha abogado por estudiar "cómo va a repercutir en todo eso", y si se va a poder "mantener un equilibrio y una ciudad habitable, y esa es mi tarea en esta ciudad".
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