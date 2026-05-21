El mapa de Euskal Herria y la ikurriña lleva la nueva equipación del equipo de fútbol Athletic Club de Bilbao ha ofendido al partido Unión del Pueblo Navarro (UPN). Su presidenta Cristina Ibarrola ha remitido sendas cartas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, al presidente del Athletic, Jon Uriarte, y a la presidenta de Navarra, María Chivite, con el objetivo de que “se impida el uso de la nueva indumentaria del equipo bilbaíno”.

Las nuevas camisetas incluyen en la parte alta de la espalda el relieve de Euskal Herria y la ikurriña.

En redes sociales, el partido regionalista “ha advertido” con acudir a los tribunales si el Athletic no retira el mapa, defendiendo que “Navarra no es una provincia más de la Comunidad Autónoma Vasca”.