UPN “advierte” al Athletic que acudirá a tribunales si no retira el mapa de Euskal Herria de su equipación
La presidenta Cristina Ibarrola ha defendido en redes que “Navarra no es una provincia más de la Comunidad Autónoma Vasca” y se ha dirigido al presidente de la Federación y a la presidenta Chivite para que tomen cartas en el asunto. Sin embargo, el Gobierno de Navarra afirma que "no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra" y que "no le corresponde posicionarse".
El mapa de Euskal Herria y la ikurriña lleva la nueva equipación del equipo de fútbol Athletic Club de Bilbao ha ofendido al partido Unión del Pueblo Navarro (UPN). Su presidenta Cristina Ibarrola ha remitido sendas cartas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, al presidente del Athletic, Jon Uriarte, y a la presidenta de Navarra, María Chivite, con el objetivo de que “se impida el uso de la nueva indumentaria del equipo bilbaíno”.
Las nuevas camisetas incluyen en la parte alta de la espalda el relieve de Euskal Herria y la ikurriña.
En redes sociales, el partido regionalista “ha advertido” con acudir a los tribunales si el Athletic no retira el mapa, defendiendo que “Navarra no es una provincia más de la Comunidad Autónoma Vasca”.
En opinión de Ibarrola, esta representación gráfica “no constituye un mero elemento ornamental o deportivo”. Asegura que el mapa y la ikurriña “incorpora un mensaje de naturaleza política, identitaria e institucionalmente controvertida”, y que incluye a Navarra “dentro de una realidad política ajena a su marco jurídico, administrativo, institucional y político”.
En la carta remitida al presidente de la RFEF, la presidenta de UPN recuerda que la “Regla 4.5 de la IFAB (International Football Association Board), asociación que determina las reglas del juego, relativa a eslóganes, mensajes, imágenes y publicidad, establece que el equipamiento no deberá contener eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal” y que contempla sanciones para el jugador o el club que cometa infracciones.
Finalmente, UPN califica la equipación del Athletic como “una grave ofensa a la mayoría de la sociedad navarra” y solicita a María Chivite que “inicie todas las acciones que conforme a derecho correspondan para que una entidad como el Athletic Club, con proyección nacional e internacional, respete la realidad política, administrativa, jurídica e institucional” de Navarra y le requiere una “actuación inmediata”.
PP y Vox se suman a las protestas
El presidente del PP en Navarra, Javier García, ha calificado la equipación del Athletic como "una ofensa intolerable hacia Navarra y un puntapié hacia sus símbolos oficiales y hacia su identidad propia y diferenciada”. En una nota, asegura que "pretender incluir" a la Comunidad Foral "dentro de un relato identitario ajeno es un ataque directo" y opina que el club de fútbol "ha cruzado una línea muy peligrosa".
Por su parte, Vox ha elevado su queja a las instituciones. Por una parte, ha registrado en el Parlamento navarro una propuesta de declaración para exigir la retirada de ese mapa. Por la otra, ha solicitado a LaLiga y al Consejo Superior de Deportes que impidan que las entidades deportivas "utilicen sus plataformas con fines políticos que afecten a la integridad territorial de Navarra".
El Gobierno de Navarra no se posiciona
El Gobierno de Navarra ha afirmado que "no le corresponde posicionarse" en este caso. El vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, ha publicado un mensaje en redes sociales en el que asegura que "no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra".
Aclara que las leyes LORAFNA y LF 4/2020, de 27 de febrero, de símbolos de Navarra señalan que los símbolos exclusivos de la comunidad son la bandera, el escudo y el himno de Navarra y la protección jurídica se limita a ellos.
Y finaliza afirmando que, "a partir de aquí, en el uso de símbolos no oficiales por parte una entidad privada no le corresponde posicionarse al Gobierno de Navarra ni a su ámbito competencial".
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