CASO PLUS ULTRA
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Plus Ultra traslada su disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos

La aerolínea sostiene que este procedimiento necesita de "gran precisión y responsabilidad" en el trato de la información "evitando interpretaciones parciales o descontextualizadas".
PLUS ULTRA HEGAZKINA AVIÓN
Imagen: Plus Ultra
Euskaraz irakurri: Plus Ultra prest agertu da gertakariak argitzen laguntzeko prest
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EITB

Última actualización

La compañía aérea Plus Ultra ha reiterado su disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos que se investigan judicialmente y ha trasladado un mensaje de respeto hacia el proceso judicial en curso evitando "interpretaciones parciales o descontextualizadas".

En un comunicado remitido este jueves, la compañía ha indicado que tras tener conocimiento del levantamiento del secreto del sumario a través del auto emitido por el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, está analizando su contenido "con el máximo rigor". En este sentido, la compañía ha agregado que este procedimiento requiere "gran precisión y responsabilidad en el tratamiento de la información".

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el préstamo que durante la pandemia recibió la compañía aérea Plus Ultra. El magistrado ha cifrado en 1,9 millones de euros los presuntos beneficios que habría obtenido el expresidente socialista.

Independientemente de la instrucción judicial que se lleva a cabo, Plus Ultra ha subrayado que mantiene su "actividad con normalidad" y que todas las rutas se están desarrollando conforme a la programación. Asimismo, ha añadido que continúa ejecutando el plan de negocio establecido y los compromisos adquiridos con clientes, pasajeros y personal.

Plus Ultra recibió el 9 de marzo de 2021 un préstamo de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) habilitado para asistir a las que vieron comprometida su viabilidad a raíz del estallido de la pandemia de covid. 

Titulares de Hoy Corrupción Política Madrid Psoe Audiencia Nacional Política

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