El Parlamento Vasco reclama una estrategia turística con la sostenibilidad como “eje transversal” y rechaza la propuesta de EH Bildu

El debate sobre el modelo turístico en Euskadi ha vuelto al Parlamento Vasco. El Pleno ha aprobado este jueves una enmienda conjunta del PNV y el PSE-EE que insta al Gobierno Vasco a seguir desarrollando una estrategia de planificación turística en la que la sostenibilidad sea un “eje transversal”, mientras que ha rechazado la moción presentada por EH Bildu. La coalición soberanista proponía la creación de herramientas concretas para medir la capacidad de carga de los municipios y clasificar su nivel de turistificación.

La enmienda aprobada, respaldada por los 39 votos de PNV y PSE-EE y con la abstención del resto de grupos, pide al Ejecutivo vasco que, en el marco del Plan Territorial Sectorial de Recursos Turísticos de Euskadi, continúe trabajando junto a los agentes del sector y las entidades locales para consolidar Euskadi como un destino turístico sostenible y de excelencia.

En el mismo debate sobre turísmo, el Parlamento ha rechazado la iniciativa original de EH Bildu, que defendían la puesta en marcha, en un plazo de tres meses, de un sistema de evaluación de las capacidades de carga de pueblos y ciudades. La propuesta incluía su desarrollo en colaboración con el sector turístico y asociaciones locales, tomando como referencia experiencias de otros países europeos, así como la posterior clasificación de municipios según su grado de turistificación. La moción ha sido rechazada al recibir 46 votos en contra (PNV, PSE-EE, PP y Vox) y 27 a favor (EH Bildu y Sumar).

En el debate, EH Bildu ha insistido en la necesidad de definir de forma más precisa qué se entiende por turismo sostenible y qué no, mientras que el Gobierno Vasco y los grupos que lo apoyan han criticado lo que consideran un intento de generar alarma, subrayando que tanto la futura Ley de Turismo como el Plan Territorial Sectorial ya incorporan la sostenibilidad como eje central de la política turística.