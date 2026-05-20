El impuesto turístico saldrá adelante en Gipuzkoa también con el apoyo de EH Bildu

EH Bildu ha decidido apoyar el proyecto de norma para implantar el impuesto sobre estancias turísticas en Gipuzkoa, cuya aprobación en el próximo pleno de las Juntas Generales ya estaba garantizada por el acuerdo alcanzado por el PNV y el PSE con Elkarrekin Podemos para los tres territorios forales de la CAV.

La coalición abertzale ha retirado las enmiendas que había presentado al texto que regulará el impuesto que cobrarán los municipios del territorio, por lo que la Comisión de Hacienda y Finanzas de la cámara foral solo ha debatido este miércoles las siete enmiendas presentadas por Elkarrekin Podemos y las cinco del PP.

Las de los populares han sido rechazadas, mientras que las del grupo morado han sido aprobadas con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que solo ha votado a favor de una y se ha abstenido en el resto.

Una vez aceptadas estas enmiendas, se ampliará de 5 a 6 el número de días máximos de cobro que se había planteado inicialmente y se aumentará el gravamen a pisos turísticos y cruceros.

Las enmiendas se incorporarán ahora al texto normativo para elaborar el dictamen que será ratificado en el pleno del próximo 10 de junio.

EH Bildu ha difundido un comunicado en el que explica que consideraba "adecuada en general" la propuesta presentada, ya que sus enmiendas "iban en la misma dirección" que las de Elkarrekin Podemos, y ha recalcado que fue la coalición soberanista la que hace diez años "puso sobre la mesa" la necesidad del impuesto turístico.