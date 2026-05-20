El impuesto turístico saldrá adelante en Gipuzkoa también con el apoyo de EH Bildu
EH Bildu ha decidido apoyar el proyecto de norma para implantar el impuesto sobre estancias turísticas en Gipuzkoa, cuya aprobación en el próximo pleno de las Juntas Generales ya estaba garantizada por el acuerdo alcanzado por el PNV y el PSE con Elkarrekin Podemos para los tres territorios forales de la CAV.
La coalición abertzale ha retirado las enmiendas que había presentado al texto que regulará el impuesto que cobrarán los municipios del territorio, por lo que la Comisión de Hacienda y Finanzas de la cámara foral solo ha debatido este miércoles las siete enmiendas presentadas por Elkarrekin Podemos y las cinco del PP.
Las de los populares han sido rechazadas, mientras que las del grupo morado han sido aprobadas con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que solo ha votado a favor de una y se ha abstenido en el resto.
Una vez aceptadas estas enmiendas, se ampliará de 5 a 6 el número de días máximos de cobro que se había planteado inicialmente y se aumentará el gravamen a pisos turísticos y cruceros.
Las enmiendas se incorporarán ahora al texto normativo para elaborar el dictamen que será ratificado en el pleno del próximo 10 de junio.
EH Bildu ha difundido un comunicado en el que explica que consideraba "adecuada en general" la propuesta presentada, ya que sus enmiendas "iban en la misma dirección" que las de Elkarrekin Podemos, y ha recalcado que fue la coalición soberanista la que hace diez años "puso sobre la mesa" la necesidad del impuesto turístico.
Te puede interesar
Pedro Sánchez expresa en el Congreso todo su apoyo al expresidente Zapatero
Sánchez se ha referido por vez primera públicamente a la imputación de Zapatero por la Audiencia Nacional en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control del Congreso. El líder del PP le ha pedido explicaciones y ha asegurado que el hecho de que permanezca en el cargo "mancha" la Presidencia del Gobierno.
El Gobierno español ve "jurídicamente posible" un referéndum en Treviño siempre que se den todos los pasos legales
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido en el Congreso al diputado jeltzale Mikel Legarda, quien le ha preguntado si el Gobierno autorizará un referéndum si así lo solicitan los ayuntamientos del enclave de Treviño, para su incorporación a Álava de acuerdo con la legislación en vigor.
El lehendakari exige explicaciones “rápidas y transparentes” a Zapatero, mientras que EH Bildu pide "prudencia"
El lehendakari ha pedido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero explicaciones tras su imputación en el caso Plus Ultra, y apela al respeto a la presunción de inocencia, mientras EH Bildu, a través de Nerea Kortajarena, reclama prudencia y advierte de que estas causas pueden generar “grandes torbellinos” políticos y mediáticos.
Pradales y Clavijo piden “voz y voto” en el despliegue del pacto europeo de migración
El lehendakari y el presidente canario han acordado enviar un escrito al Gobierno de España para reclamar participación en los mecanismos de seguimiento, financiación y evaluación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor el 12 de junio.
Quién es quién en el caso Plus Ultra
La Audiencia Nacional sitúa al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el "vértice" de una estructura organizada para influir de forma presuntamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras y obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros.
Kortajarena critica que cuando hace tres años EH Bildu planteó dudas sobre el Mundial el proyecto era "el mejor del mundo"
La parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha pedido "prudencia" ante la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a Zapatero por el 'caso Plus Ultra'. "Veamos lo que ocurre los próximos días y semana, porque seguramente se hablará mucho sobre esto, pero, en todo caso, actuemos con la prudencia que requiere el tema", ha señalado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia.
Será noticia: Reunión entre Pradales y Clavijo en Vitoria, imputación de Zapatero y reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping en Pekín
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Pradales y Clavijo analizan en Vitoria respuestas conjuntas al reto migratorio
El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente canario, Fernando Clavijo, mantienen hoy un encuentro en Vitoria-Gasteiz dentro de la colaboración que mantienen el Gobierno Vasco y el Gobierno de Canarias en materias como migración, innovación y políticas sociales.
El juez imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno español concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Zapatero ha sido citado para el 2 de junio.