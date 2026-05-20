Turismo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El impuesto turístico saldrá adelante en Gipuzkoa también con el apoyo de EH Bildu

Su aprobación ya estaba garantizada con el acuerdo alcanzado por el PNV y el PSE con Elkarrekin Podemos para los tres territorios forales de la CAV.
Tasa turistikoa

Turistas en Donostia-San Sebastián.

Euskaraz irakurri: Turismo zergak aurrera egingo du Gipuzkoan, EH Bilduren babesarekin
author image

Agencias | EITB

Última actualización

EH Bildu ha decidido apoyar el proyecto de norma para implantar el impuesto sobre estancias turísticas en Gipuzkoa, cuya aprobación en el próximo pleno de las Juntas Generales ya estaba garantizada por el acuerdo alcanzado por el PNV y el PSE con Elkarrekin Podemos para los tres territorios forales de la CAV.

La coalición abertzale ha retirado las enmiendas que había presentado al texto que regulará el impuesto que cobrarán los municipios del territorio, por lo que la Comisión de Hacienda y Finanzas de la cámara foral solo ha debatido este miércoles las siete enmiendas presentadas por Elkarrekin Podemos y las cinco del PP.

Las de los populares han sido rechazadas, mientras que las del grupo morado han sido aprobadas con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que solo ha votado a favor de una y se ha abstenido en el resto.

Una vez aceptadas estas enmiendas, se ampliará de 5 a 6 el número de días máximos de cobro que se había planteado inicialmente y se aumentará el gravamen a pisos turísticos y cruceros.

Las enmiendas se incorporarán ahora al texto normativo para elaborar el dictamen que será ratificado en el pleno del próximo 10 de junio.

EH Bildu ha difundido un comunicado en el que explica que consideraba "adecuada en general" la propuesta presentada, ya que sus enmiendas "iban en la misma dirección" que las de Elkarrekin Podemos, y ha recalcado que fue la coalición soberanista la que hace diez años "puso sobre la mesa" la necesidad del impuesto turístico.

Turismo Euskadi Gipuzkoa EH Bildu Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno español ve "jurídicamente posible" un referéndum en Treviño siempre que se den todos los pasos legales

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido en el Congreso al diputado jeltzale Mikel Legarda, quien le ha preguntado si el Gobierno autorizará un referéndum si así lo solicitan los ayuntamientos del enclave de Treviño, para su incorporación a Álava de acuerdo con la legislación en vigor.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El lehendakari exige explicaciones “rápidas y transparentes” a Zapatero, mientras que EH Bildu pide "prudencia"

El lehendakari ha pedido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero explicaciones tras su imputación en el caso Plus Ultra, y apela al respeto a la presunción de inocencia, mientras EH Bildu, a través de Nerea Kortajarena, reclama prudencia y advierte de que estas causas pueden generar “grandes torbellinos” políticos y mediáticos.
nerea kortajarena eh bildu euskadi irratia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Kortajarena critica que cuando hace tres años EH Bildu planteó dudas sobre el Mundial el proyecto era "el mejor del mundo"

La parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha pedido "prudencia" ante la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a Zapatero por el 'caso Plus Ultra'. "Veamos lo que ocurre los próximos días y semana, porque seguramente se hablará mucho sobre esto, pero, en todo caso, actuemos con la prudencia que requiere el tema", ha señalado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia. 

Cargar más
Publicidad
X