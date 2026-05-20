CASO PLUS ULTRA
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El lehendakari exige explicaciones “rápidas y transparentes” a Zapatero, mientras que EH Bildu pide "prudencia"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Imanol Pradalesek azalpen "azkar eta gardenak" eskatu dizkio Jose Luis Rodriguez Zapaterori, eta EH Bilduk zuhurtzia eskatu du Plus Ultra auziaren aurrean
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EITB

Última actualización

El lehendakari ha pedido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero explicaciones tras su imputación en el caso Plus Ultra, y apela al respeto a la presunción de inocencia, mientras EH Bildu, a través de Nerea Kortajarena, reclama prudencia y advierte de que estas causas pueden generar “grandes torbellinos” políticos y mediáticos.

Imanol Pradales EAJ-PNV EH Bildu Política

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