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Kortajarena critica que cuando hace tres años EH Bildu planteó dudas sobre el Mundial el proyecto era "el mejor del mundo"

nerea kortajarena eh bildu euskadi irratia
18:00 - 20:00
La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena, en Euskadi Irratia.
Euskaraz irakurri: Nerea Kortajarena (EH Bildu), Zapatoren inputazioa eta Munduko Futbol Txapelketarako Donostiaren eta Bilboren hautagaitza
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EITB

Última actualización

La parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha pedido "prudencia" ante la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a Zapatero por el 'caso Plus Ultra'. "Veamos lo que ocurre los próximos días y semana, porque seguramente se hablará mucho sobre esto, pero, en todo caso, actuemos con la prudencia que requiere el tema", ha señalado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia. 

Psoe Bilbao Titulares de Hoy EH Bildu Corrupción Política Política Donostia-San Sebastián

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