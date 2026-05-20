Quién es quién en el caso Plus Ultra
La Audiencia Nacional sitúa al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el "vértice" de una estructura organizada para influir de forma presuntamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras y obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros.
El caso Plus Ultra y la imputación del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha agitado el escenario político.
Pero, ¿quién es quién en esta trama?
José Luis Rodríguez Zapatero
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa a Zapatero en el "vértice" de una estructura organizada para influir de forma presuntamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras y obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros.
Así lo expone en el auto en el que acuerda investigar al expresidente del Gobierno español y donde detalla el funcionamiento y el quién es quién de esta red hasta el momento, en la que, subraya, Zapatero "ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel".
La oficina del expresidente en la calle Ferraz de Madrid, muy cerca de la sede del PSOE, era según el magistrado el "centro de coordinación de la red", donde se imparten instrucciones, elaboran documentos y se articula la operativa financiera y societaria, para lo que Zapatero se vale, según el instructor, de "colaboradores de confianza".
Al expresidente el juez le atribuye una intervención directa en operaciones de alto valor económico, "como la relativas al 'petcoke' oro, compraventa de acciones o divisas".
Julio Martínez Martínez
También investigado en la causa, es el amigo con el que Zapatero iba a correr de forma habitual y según el juez se encargaba de captar clientes y de la gestión operativa de los encargos. Propietario de la empresa Análisis Relevante, era considerado como un "lacayo" del expresidente por los responsables de Plus Ultra.
María Gertrudis Alcazar
Es la secretaria de Zapatero. Según Calama, era la encargada de la "elaboración y cobertura formal de la documentación".
Cristóbal Cano
El magistrado le considera el "gestor del entramado societario y de la facturación 'ad hoc'".
Te puede interesar
Kortajarena critica que cuando hace tres años EH Bildu planteó dudas sobre el Mundial el proyecto era "el mejor del mundo"
La parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha pedido "prudencia" ante la decisión de la Audiencia Nacional de investigar a Zapatero por el 'caso Plus Ultra'. "Veamos lo que ocurre los próximos días y semana, porque seguramente se hablará mucho sobre esto, pero, en todo caso, actuemos con la prudencia que requiere el tema", ha señalado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia.
Pedro Sánchez expresa en el Congreso todo su apoyo al expresidente Zapatero
Sánchez se ha referido por vez primera públicamente a la imputación de Zapatero por la Audiencia Nacional en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control del Congreso. El líder del PP le ha pedido explicaciones y ha asegurado que el hecho de que permanezca en el cargo "mancha" la Presidencia del Gobierno.
Será noticia: Reunión entre Pradales y Clavijo en Vitoria, imputación de Zapatero y reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping en Pekín
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Pradales y Clavijo analizan en Vitoria respuestas conjuntas al reto migratorio
El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente canario, Fernando Clavijo, mantienen hoy un encuentro en Vitoria-Gasteiz dentro de la colaboración que mantienen el Gobierno Vasco y el Gobierno de Canarias en materias como migración, innovación y políticas sociales.
El juez imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno español concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Zapatero ha sido citado para el 2 de junio.
El juez del caso Plus Ultra cifra en 1,9 millones los beneficios de Zapatero y su entorno
El expresidente del Gobierno español está citado para el 2 de junio en la Audiencia Nacional imputado por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.
Zapatero asegura que "jamás" ha hecho gestiones a favor de Plus Ultra
El ex presidente del Gobierno señala que “toda” su “actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”.
El Gobierno confía en que "la Justicia haga justicia" con Zapatero y defiende su legado
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha indicado que los préstamos a diferentes aerolíneas durante la pandemia permitieron salvar empresas y empleos.
¿Qué es el caso Plus Ultra y cuál es su presunta vinculación con Zapatero?
Este presunto caso de corrupción gira en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra. La Audiencia Nacional investiga si Zapatero medió para conseguir el rescate a cambio de favores económicos.