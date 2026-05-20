CASO PLUS ULTRA
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Quién es quién en el caso Plus Ultra

La Audiencia Nacional sitúa al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el "vértice" de una estructura organizada para influir de forma presuntamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras y obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros.

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Agentes de la Policía Nacional, durante el registro a la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: EFE
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Agencias | EITB

Última actualización

El caso Plus Ultra y la imputación del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha agitado el escenario político.

Pero, ¿quién es quién en esta trama?

José Luis Rodríguez Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa a Zapatero en el "vértice" de una estructura organizada para influir de forma presuntamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras y obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros.

Así lo expone en el auto en el que acuerda investigar al expresidente del Gobierno español y donde detalla el funcionamiento y el quién es quién de esta red hasta el momento, en la que, subraya, Zapatero "ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel".

La oficina del expresidente en la calle Ferraz de Madrid, muy cerca de la sede del PSOE, era según el magistrado el "centro de coordinación de la red", donde se imparten instrucciones, elaboran documentos y se articula la operativa financiera y societaria, para lo que Zapatero se vale, según el instructor, de "colaboradores de confianza".

Al expresidente el juez le atribuye una intervención directa en operaciones de alto valor económico, "como la relativas al 'petcoke' oro, compraventa de acciones o divisas". 

Julio Martínez Martínez

También investigado en la causa, es el amigo con el que Zapatero iba a correr de forma habitual y según el juez se encargaba de captar clientes y de la gestión operativa de los encargos. Propietario de la empresa Análisis Relevante, era considerado como un "lacayo" del expresidente por los responsables de Plus Ultra.

María Gertrudis Alcazar

Es la secretaria de Zapatero. Según Calama, era la encargada de la "elaboración y cobertura formal de la documentación".

Cristóbal Cano

El magistrado le considera el "gestor del entramado societario y de la facturación 'ad hoc'".

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