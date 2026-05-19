El Gobierno confía en que "la Justicia haga justicia" con Zapatero y defiende su legado
El Gobierno español mantiene su confianza en José Luis Rodríguez Zapatero. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido el legado del ex presidente tras su imputación por tráfico de influencias y otros delitos en la causa de Plus Ultra, y ha confiado en que "la Justicia haga justicia" con su caso y se respete su presunción de inocencia.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Saiz ha señalado que el Gobierno ha acogido la noticia de la imputación "desde la tranquilidad, la confianza, la prudencia y el respeto a la Justicia", y ha recordado que la investigación a Plus Ultra comenzó con una denuncia de una organización "ultra, Manos Limpias".
Defiende los rescates
La portavoz ha defendido que los préstamos a diferentes aerolíneas durante la pandemia permitieron salvar empresas y empleos, y ha hecho hincapié en que se concedieron siguiendo procedimientos "absolutamente pulcros y transparentes", autorizados por la Comisión Europea y validados por el Tribunal de Justicia de la UE y por el Tribunal de Cuentas.
Campaña de la derecha
El PSOE ha vinculado la imputación con una campaña de la derecha y la ultraderecha, pero Saiz, desde la mesa del Consejo de Ministros, ha insistido en su "máximo respeto a la Justicia" y ha confiado en que "hará justicia".
Desde el punto de vista personal, ha explicado que ella tiene tanto afecto a Zapatero como "inquina" le tiene la derecha, a la que ganó en unas elecciones cuando menos se lo esperaba; y desde el punto de vista político, ha reivindicado "con orgullo" su labor durante dos legislaturas.
Impulsó "la mayor transformación social" del país, con avances en derechos y justicia social, y bajo su liderazgo la sociedad española derrotó a la banda terrorista ETA, ha añadido antes de defender su derecho a la presunción de inocencia.
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