Arguedas convoca una concentración este martes para condenar el asesinato machista

El Ayuntamiento de Arguedas ha expresado su "más firme condena ante el presunto asesinato por violencia de género ocurrido en la localidad" y ha convocado una concentración este martes a las 19:00 horas frente a la Casa Consistorial para denunciar los hechos.

En un comunicado, el consistorio ha expresado "la máxima consternación y dolor ante este trágico suceso" y ha trasladado "todo el apoyo, cariño y cercanía a la familia y entorno de la víctima en estos momentos de enorme sufrimiento".

"Rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra las mujeres, una lacra social que sigue golpeando a nuestra sociedad y que exige el compromiso firme de todas las instituciones y del conjunto de la ciudadanía para su erradicación", dice la nota.

El Ayuntamiento llama a vecinos y vecinas de la localidad a sumarse a la protesta que tendrá lugar mañana.

Una mujer de 44 años ha sido asesinada presuntamente por su marido este fin de semana en la localidad navarra de Arguedas. Según fuentes de la investigación, un familiar de la víctima ha alertado de los hechos esta tarde a la Policía Foral, prácticamente al mismo tiempo que el hombre, de 43 años, se entregaba en el cuartel de la Guardia Civil de Valtierra; al parecer, ha confesado haber agredido a la mujer.

El varón ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.