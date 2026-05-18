Una mujer de 44 años ha sido asesinada presuntamente por su marido este fin de semana en la localidad navarra de Arguedas.

Según fuentes de la investigación, el hombre se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de Valtierra y ha confesado haber agredido a la mujer. Posteriormente, agentes de la Policía Foral han acudido a la vivienda y han hallado el cuerpo sin vida.

La Guardia Civil ha proceido a la detención inmediata del varón como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género, y ha sido trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las primeras diligencias.

La investigación ha sido asumida por la Policía Foral, en aplicación de los acuerdos de coordinación vigentes. Según las primeras comprobaciones, no constaban denuncias previas por violencia de género.

En declaraciones a Radio Euskadi, el alcalde de Arguedas, José Luis Sanz, ha adelantado que el Ayuntamiento convocará para mañana una concentración en protesta por el asesinato. El acto, en el que llevarán a cabo un minuto de silencio, tendrá lugar al mediodía frente al Ayuntamiento.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, sería la segunda víctima mortal de la violencia de género en lo que va de año en Navarra.

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado que están "consternados ante el presunto asesinato por violencia machista ocurrido en la localidad de Arguedas". A través de la red social X, traslada todo el apoyo y las condolencias del Gobierno de Navarra a "la familia, amistades y allegados de la víctima".

"Las fuerzas policiales están investigando los hechos para, en su caso, poner a presunto autor a disposición de los tribunales", añade en un mensaje que concluye indicando: "Como sociedad, debemos seguir trabajando unidos y unidas para erradicar de una vez por todas esta violencia intolerable".