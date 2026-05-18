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La policía científica destaca la peligrosidad de la navaja del crimen de Lukas Agirre

La declaración de los agentes de la policía científica de la Ertzaintza que participaron en la inspección ocular del lugar del crimen ha centrado la séptima sesión del juicio con jurado por la muerte de Lukas Agirre, ocurrida la madrugada del día de Navidad de 2022 en el centro de San Sebastián.

EPAIKETA
Euskaraz irakurri: Lukas Agirreren hilketan erabili zuten labana "oso arriskutsua" zela nabarmendu du polizia zientifikoak
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Agencias | EITB

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Los agentes de la policía científica de la Ertzaintza han destacado este lunes la peligrosidad de la navaja de mariposa, de "tipo abanico", supuestamente empleada en el crimen de Lukas Agirre, un arma de diez centímetros de filo "perfectamente afiliado" y con una empuñadura "rugosa" para evitar que resbalase.

La declaración de los agentes de la policía científica de la Ertzaintza que participaron en la inspección ocular del lugar del crimen ha centrado la séptima sesión del juicio con jurado por la muerte de Lukas Aguirre, ocurrida la madrugada del día de Navidad de 2022 en el centro de San Sebastián.

Los hechos sucedieron a la salida de una discoteca, en cuyo exterior se produjo un altercado sobre las 6.15 horas durante el que el joven, de 24 años, recibió dos heridas de arma blanca, una en el tórax y otra en el cuello, y murió desangrado en el lugar.

Dos cuchilladas 

La Fiscalía pide 22 años de cárcel para el presunto autor material de las dos cuchilladas, una en el tórax y otra en el cuello, la misma pena que solicita para el varón que supuestamente le entregó la navaja con la que habría tenido lugar el crimen, mientras que reclama tres años de prisión para una mujer que presuntamente les encubrió.

El testimonio prestado este lunes por los agentes de la policía científica ha servido a los miembros del jurado para ubicar in situ las diferentes evidencias encontradas en la plaza Okendo de San Sebastián, donde tuvo lugar el crimen, gracias a una fotografía panorámica de 360 grados.

Varios de estos agentes se han referido asimismo a la navaja localizada posteriormente en un contenedor de obra cercano, que han descrito como un arma "considerablemente grande, afilada y peligrosa", en la que se encontró sangre de la víctima a lo largo de toda la hoja, aunque su mango rugoso no resultó propicio para encontrar huellas dactilares.

Herida brutal

Asimismo, han constatado la "brutalidad" de la herida que sufrió Agirre en el cuello, que llegó a alcanzar el hueso de la víctima, según han relatado.

Está previsto que el juicio se reanude el martes con la declaración de varios peritos, así como de unos técnicos del sistema de geolocalización Cometa que portaba el principal acusado cuando sucedieron los hechos.

Juicios Donostia-San Sebastián Asesinatos Sociedad

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