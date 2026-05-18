Las elecciones de Andalucía en 5 claves: el batacazo del PSOE, la mayoría insuficiente del PP, la “prioridad nacional” de Vox…
En puertas de un nuevo ciclo electoral en todo el Estado, las elecciones en Andalucía dejan una serie de consecuencias políticas de calado. Con estos comicios se cierra un ciclo de elecciones autonómicas (Extremadura, Aragón, Castilla y León, y Andalucía) del que el PSOE -y el Gobierno de Pedro Sánchez- han salido trasquilados, aunque no parece que ello vaya a precipitar un final abrupto de la legislatura.
El PP, mientras, consolida en Andalucía una hegemonía que hace una década hubiera parecido imposible, aunque los comicios de este domingo dejan una mayoría insuficiente para Juan Manuel Moreno Bonilla. Los populares necesitarán el apoyo de Vox, que demandará, como en Extremadura, ahondar en la vía de la “prioridad nacional”.
A la izquierda del PSOE, mientras, el andalucismo de Adelante Andalucía es el único ganador, y demuestra, como hiciera la Chunta en Aragón, que los electores están premiando a una izquierda cercana y comprometida con el territorio, frente al ruido en el fracturado espacio de Sumar y Podemos.
La cuarta derrota consecutiva para Pedro Sánchez y la debacle socialista
El PSOE ha cosechado el peor resultado de su historia en unas elecciones al Parlamento de Andalucía, su gran feudo electoral hasta hace una década. Llegaron a superar los 60 escaños hasta 2008, y hasta hace una década rondaron el medio centenar de representantes. Ahora, se han quedado en los 28. Además, han perdido en todas las provincias y en todas las capitales provinciales. El varapalo es incontestable.
La derrota es, además, la cuarta que cosecha el PSOE en otros tantos comicios autonómicos a lo largo de los últimos cinco meses. El PP se había marcado como objetivo, de cara a esta sucesión de elecciones, trasladar la percepción de retroceso político y pérdida de apoyos territoriales de los socialistas, debilitar al Gobierno y, en última instancia, dar la puntilla al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
No parece que vaya a conseguir este último objetivo, aunque los socialistas se han mostrado incapaces de frenar el avance del bloque conservador, incluso en comunidades en las que tradicionalmente habían mantenido una posición de fortaleza.
El PP mantiene su hegemonía, pero pierde la mayoría
La victoria del PP en Andalucía es rotunda. Juanma Moreno ha logrado su mejor resultado histórico en votos: 1.735.819 apoyos (a falta del recuento final), 140.000 más que en 2022. El líder de los populares andaluces ha logrado un millón más de votos que cuando, tras los comicios de 2018, accedió al poder. Sin embargo, fruto de la ligera subida de Vox y de los excelentes resultados de Adelante Andalucía, ha perdido 5 escaños. Los populares han pasado de 58 a 53 diputados, y con ello han perdido la mayoría absoluta.
Ahora, un Juanma Moreno que durante la campaña ha apelado constantemente a la “moderación” y la “serenidad”, necesitará los apoyos de Vox para gobernar. Se trata de algo más que un contratiempo para los populares en Andalucía, y el desgaste que conllevará supone un problema para Alberto Núñez Feijóo en su aspiración de llegar a la Moncloa el próximo año.
Vox es imprescindible, aunque apenas crece
En Andalucía se repite la historia ya vivida anteriormente en Extremadura, Aragón y Castilla y León: el PP necesitará del apoyo de Vox para gobernar. La formación de Santiago Abascal apenas ha incrementado sus apoyos (15 escaños; uno más, y alrededor de 80.000 apoyos adicionales), pero tiene la llave de la gobernabilidad.
Tras la jornada electoral, los seguidores de Vox y su candidato en estos comicios, Manuel Gavira, corearon “prioridad nacional”. Ni siquiera esconden sus cartas. Gavira aseguró que no pedirán “sillones”, sino que “la prioridad nacional sea una realidad”.
La izquierda “soberanista” crece
La gran sorpresa de las elecciones de este domingo ha sido Adelante Andalucía, una formación que se define como “andalucista, feminista, ecosocialista, antineoliberal y con un compromiso profundamente democrático”. Esta formación andalucista ha multiplicado por cuatro su representación, de 2 a 8 escaños.
Tras los comicios, en plena efervescencia tras conocer los resultados, su líder, José Ignacio García, habló también de “soberanismo”. “Una fuerza de izquierda soberanista ha superado a los fascistas en dos provincias y vamos a superarles en todas”, señaló.
Atendiendo a la correlación de fuerzas a la izquierda del PSOE, resulta llamativo que, una década después del 15-M, incluso en una comunidad como Andalucía se imponga una fuerza de obediencia exclusivamente territorial frente a la alternativa de fórmulas plurinacionales vinculadas a Sumar (en este caso la marca era Por Andalucía, que mantuvo sus 5 escaños).
“El andalucismo ha llegado para quedarse, para transformar Andalucía de abajo arriba, y hoy es la principal fuerza de la izquierda en Andalucía", señaló García.
¿Y ahora qué?
No parece que los comicios de Andalucía vayan a cambiar el sino de la política estatal en los próximos meses, aunque es evidente que van a condicionar a sus principales actores.
El PSOE, de nuevo, sale muy mal parado de unos comicios autonómicos y está por ver si estos resultados provocan movimientos en el seno de la formación. Mientras, el PP, pese a sus buenos resultados, queda una vez más a merced de Vox, que condicionará la vía “moderada” que había defendido Moreno en campaña.
El desgaste en el caso de los socialistas es más que evidente, y está por ver que hayan tocado fondo. Los populares han conseguido instaurar la narrativa del cambio de ciclo. La negociación entre PP y Vox en Andalucía, sin embargo, puede terminar desgastando también a los populares.
La política estatal cambia de pantalla, una vez cerrada la ristra de comicios autonómicos, y los partidos miran ya directamente a la sucesión de elecciones que tendrán lugar el próximo año, con municipales, autonómicas y generales.
Te puede interesar
Conmemoran en la Casa de Juntas de Gernika los 500 años del Fuero Nuevo de Bizkaia
El Lehendakari, Imanol Pradales, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, han reivindicado en Gernika el autogobierno vasco con “nuevas capacidades” para afrontar retos como la migración y avanzar hacia el “desarrollo nacional pleno”, durante el acto celebrado en la Casa de Juntas para conmemorar el V centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia, una cita en la que ha destacado el valor del sistema foral como modelo basado en el pacto, la bilateralidad y las garantías jurídicas.
El PP asegura que Moreno es "garantía", mientras que el PSOE decidirá sobre el papel que debe jugar Montero
El PP ha considerado "histórico" su resultado en las ocho provincias. Los socialistas, en cambio, han reconocido que los resultados no han sido los que querían y Vox ha pedido cambio de políticas y "prioridad nacional". Por su parte, Maillo (Por Andalucía) ha descartado dimitir y José Ignacio García (Adelante) se ha mostrado convencido de que haber concurrido con Por Andalucía habría dado "peores resultados".
La Diputación de Bizkaia admite dudas sobre la candidatura de Bilbao al Mundial de Fútbol de 2030
La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado en Euskadi Irratia que las instituciones implicadas siguen realizando “una reflexión en profundidad” sobre la posibilidad de que Bilbao sea una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030.
Etxanobe sobre el Nuevo Fuero de Bizkaia: "La base del autogobierno que hoy tenemos está en él, en lo escrito por nuestros antepasados hace 500 años"
En el quinto centenario del Nuevo Fuero de Bizkaia, la diputada general de Bizkaia ha destacado el texto que de forma "contrastada y dialogada" suscribieron los vizcaínos de entonces, "un texto jurídico muy avanzado en la defensa de los derechos de las personas".
En directo: Conmemoración de los 500 años del Fuero Nuevo de Bizkaia
Hoy se celebra en Gernika el acto central con motivo de los 500 años del Foro Nuevo de Bizkaia y se podrá ver en directo (11.00 horas) en ETB1 y orain.eus.. Aprobado en 1526, el Nuevo Fuero de Bizkaia fue el texto legal sobre el que se erigió el autogobierno del territorio y consolidó un sistema político avanzado en ámbitos como la igualdad de género o las garantías procesales.
Será noticia: 500 aniversario del Fuero Nuevo de Bizkaia, Bizum llega a las tiendas y el PP depende de Vox en Andalucía
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Los socios del Gobierno de Navarra se reúnen esta tarde para tratar de reconducir la crisis generada en torno a los centros concertados
Geroa Bai y EH Bildu tumbaron en la votación del jueves la intención del consejero de Educación de cerrar 14 aulas en centros concertados y salió adelante la proposición de ley presentada por UPN.
El PP gana las elecciones andaluzas pero pierde la mayoría absoluta
Moreno Bonilla ha bajado de 58 diputados a 53 y necesitaba mantener 55 escaños para lograr la mayoría absoluta. Por su parte, el PSOE se queda con 28 diputados, dos menos que los obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas. Vox es tercera fuerza con 15 diputados y la candidatura de izquierdas Adelante Andalucía cuarta, dando la sorpresa y pasando de 2 a 8 diputados. La también coalición de izquierdas Por Andalucía mantiene sus 5 diputados.
Los sondeos otorgan la mayoría absoluta al PP de Juanma Moreno
El PP que contaba con 58 escaños, se quedaría con entre 56-59, por encima de los 55 necesarios para gobernar en solitario. El PSOE sería segunda fuerza bajando de 30 escaños a entre 26-29