Las elecciones de Andalucía en 5 claves: el batacazo del PSOE, la mayoría insuficiente del PP, la “prioridad nacional” de Vox…

En puertas de un nuevo ciclo electoral en todo el Estado, las elecciones en Andalucía dejan una serie de consecuencias políticas de calado. Con estos comicios se cierra un ciclo de elecciones autonómicas (Extremadura, Aragón, Castilla y León, y Andalucía) del que el PSOE -y el Gobierno de Pedro Sánchez- han salido trasquilados, aunque no parece que ello vaya a precipitar un final abrupto de la legislatura.

El PP, mientras, consolida en Andalucía una hegemonía que hace una década hubiera parecido imposible, aunque los comicios de este domingo dejan una mayoría insuficiente para Juan Manuel Moreno Bonilla. Los populares necesitarán el apoyo de Vox, que demandará, como en Extremadura, ahondar en la vía de la “prioridad nacional”.

A la izquierda del PSOE, mientras, el andalucismo de Adelante Andalucía es el único ganador, y demuestra, como hiciera la Chunta en Aragón, que los electores están premiando a una izquierda cercana y comprometida con el territorio, frente al ruido en el fracturado espacio de Sumar y Podemos.

La cuarta derrota consecutiva para Pedro Sánchez y la debacle socialista

El PSOE ha cosechado el peor resultado de su historia en unas elecciones al Parlamento de Andalucía, su gran feudo electoral hasta hace una década. Llegaron a superar los 60 escaños hasta 2008, y hasta hace una década rondaron el medio centenar de representantes. Ahora, se han quedado en los 28. Además, han perdido en todas las provincias y en todas las capitales provinciales. El varapalo es incontestable.

La derrota es, además, la cuarta que cosecha el PSOE en otros tantos comicios autonómicos a lo largo de los últimos cinco meses. El PP se había marcado como objetivo, de cara a esta sucesión de elecciones, trasladar la percepción de retroceso político y pérdida de apoyos territoriales de los socialistas, debilitar al Gobierno y, en última instancia, dar la puntilla al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No parece que vaya a conseguir este último objetivo, aunque los socialistas se han mostrado incapaces de frenar el avance del bloque conservador, incluso en comunidades en las que tradicionalmente habían mantenido una posición de fortaleza.