Tensión en el Gobierno de Navarra
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Los socios del Gobierno de Navarra se reúnen esta tarde para tratar de reconducir la crisis generada en torno a los centros concertados

Geroa Bai y EH Bildu tumbaron en la votación del jueves la intención del consejero de Educación de cerrar 14 aulas en centros concertados y salió adelante la proposición de ley presentada por UPN.

Varios miembros del Gobierno de Navarra, con el consejero de Educación, Carlos Gimeno, en el centro, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Itunpeko ikastetxeen harira sortutako krisia bideratzen saiatzeko bilera egingo dute arratsaldean Nafarroako Gobernua sustengatzen duten alderdiek
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EITB

Última actualización

Tras la ruptura de PSN y Geroa Bai en las negociaciones sobre la educación concertada, los socios del Gobierno navarro se reúnen esta tarde (16:00 horas) para abordar la crisis generada la última semana.

La ruptura se desencadenó después de que el consejero Gimeno anunciara el cierre de 14 aulas, la mitad de ellas en ikastolas. Aunque el plazo de negociación se mantuvo hasta el último minuto, no lograron llegar a un acuerdo entre los socios de Gobierno y el pasado jueves, tras la abstención de Geroa Bai y EH Bildu, salió adelante la proposición de ley foral presentada por UPN en el Parlamento, por lo que se aprobó una moratoria para mantener un año más todas las aulas actualmente en vigor.

La reunión entre PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa, que se celebrará a partir de las 16:00 horas en el Parlamento de Navarra, servirá para aclarar si existe un compromiso entre los socios de Gobierno para mantener la coalición en el año que queda de legislatura.

Ayer, la presidenta de Navarra, María Chivite, sin mencionar directamente el caso, afirmó que "es necesario el trabajo en común entre diferentes".

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, aseguró el sábado que defenderán "el programa de gobierno centrado en la calidad de la educación, las políticas a favor del euskera y el acuerdo".

En este contexto, el sindicato LAB se manifestó el sábado en Pamplona para pedir la destitución del consejero de Educación, Carlos Gimeno.

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