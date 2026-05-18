La circulación presenta dificultades en la A-8, a la altura de Galdakao, tras el accidente de un camión sobre las 07:05 horas, que ha perdido la carga sobre el asfalto. Los dos carriles izquierdos permanecen cerrados en ambos sentidos.

El conductor del camión ha sido primero atendido en el lugar y posteriormente se ha decidido su traslado al hospital de Usansolo.

Según la información facilitada, el vehículo ha quedado en la mediana y la incidencia está generando retenciones en la zona.

Se recomienda extremar la precaución y circular con cuidado mientras continúan las labores para retirar el camión y recuperar la normalidad en la vía.