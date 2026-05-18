Retenciones en la A-8 en Galdakao en ambos sentidos por el accidente de un camión, que ha perdido la carga
La incidencia está provocando problemas de circulación con dos carriles cortados en cada sentido. El conductor del vehículo ha sido trasladado al hospital.
La circulación presenta dificultades en la A-8, a la altura de Galdakao, tras el accidente de un camión sobre las 07:05 horas, que ha perdido la carga sobre el asfalto. Los dos carriles izquierdos permanecen cerrados en ambos sentidos.
El conductor del camión ha sido primero atendido en el lugar y posteriormente se ha decidido su traslado al hospital de Usansolo.
Según la información facilitada, el vehículo ha quedado en la mediana y la incidencia está generando retenciones en la zona.
Se recomienda extremar la precaución y circular con cuidado mientras continúan las labores para retirar el camión y recuperar la normalidad en la vía.
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