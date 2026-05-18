El sistema de pago Bizum aterriza en los comercios físicos y tiendas y, a partir de este lunes 18 de mayo, permite pagar directamente en tiendas físicas con el móvil. La plataforma, conocida hasta ahora por las transferencias instantáneas entre particulares, inicia así una nueva etapa donde quiere competir con las tarjetas tradicionales y con sistemas como Apple Pay o Google Pay.

El funcionamiento será muy parecido al de cualquier pago contactless. Las personas usuarias solo tendrán que acercar el teléfono móvil al datáfono para completar la compra. El sistema utilizará tecnología NFC, la misma que emplean actualmente las tarjetas bancarias inalámbricas. En algunos casos el pago se realizará directamente desde la app bancaria y, en otros, a través de la nueva cartera digital Bizum Pay.

La experiencia para la persona usuaria es idéntica a la de otros sistemas de pago móvil: desbloquear el teléfono y acercarlo al terminal de pago. Sin embargo, internamente, Bizum utilizará transferencias inmediatas entre cuentas bancarias, permitiendo que el dinero llegue al comercio prácticamente al instante. Así, se eliminan plataformas intermediarias como Visa o Mastercard.

Entre los primeros bancos que activarán el servicio se encuentran CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Laboral Kutxa, mientras que otras entidades irán incorporándolo en los próximos meses.

Bizum asegura, además, que el sistema mantendrá las mismas medidas de seguridad que los pagos móviles actuales.

Incentivo para el pequeño comercio

En declaraciones a Orain.eus, el economista y profesor de Economía en Deusto Bussines Schoool Massimo Cermelli asegura que la posibilidad de pagar con Bizum en tiendas puede resultar "especialmente atractiva para el pequeño comercio", tanto por el ahorro en comisiones como por la inmediatez en el cobro, no así para las grandes cadenas.

Frente a las tarjetas tradicionales, cuando pagamos mediante Bizum el dinero pasa "de cuenta a cuenta" dentro del sistema interbancario español, sin intermediarios como Visa, Mastercard o plataformas tecnológicas como Apple o Google. "Para el pequeño comercio significa dinero ya inmediatamente", destaca.

Respecto a los hábitos de las personas consumidoras, Cermelli cree que "ahí será donde se juegue la batalla real". Opina que en un futuro cercano podrá darse un escenario "híbrido", donde conviva el pago con tarjeta –"que está consolidado y funciona demasiado bien"-, y el pago con Bizum –"que el pequeño comercio comenzará a incentivar, de manera discreta"-.

En palabras del economista, Europa intentará usar Bizum "para ganar soberanía financiera frente a las redes estadounidenses", mientras la Banca española podría empezar "a monetizar un servicio que hasta ahora había tenido principalmente una función defensiva frente a las fintech y los gigantes tecnológicos".