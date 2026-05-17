El personal médico comenzará el lunes su cuarta huelga semanal del año ante la falta de avances con Sanidad

El personal médico de todo el Estado español está llamado a su cuarta huelga semanal del año ante la falta de avances con el Ministerio de Sanidad, que acusa a los sindicatos convocantes de alinearse con la derecha para perpetuar el conflicto en busca de fines distintos a los de mejorar las condiciones del colectivo.



El nuevo paro de batas blancas llega sin apenas novedades respecto al anterior, celebrado la última semana de abril, con el conflicto en punto muerto y la exigencia por parte del comité de huelga de que intervenga para resolverlo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, petición a la que se sumaron PP y PNV.



Desde Sanidad, su titular, Mónica García, defiende que el estatuto marco que critican los médicos y médicas mejora sus condiciones, por ejemplo, reduciendo las guardias de 24 a 17 horas, con días de libranza antes y después, o estableciendo jornadas máximas semanales de 45 horas frente a las 48 que marca la legislación europea.



Es lo que consta en el acuerdo que cerró tras más de tres años de negociación con los sindicatos de la mesa del ámbito del estatuto marco —CC. OO., UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde—, organizaciones que comparten que la gran mayoría de reivindicaciones médicas está ya en ese documento.



Otras, como el precio de las guardias, la jornada de 35 horas o la jubilación, o no son competencia del Ministerio o no tienen cabida en una ley como el estatuto marco.



Sin embargo, los sindicatos del comité de huelga insisten en exigir un estatuto propio, exigencia que por ahora sólo ha secundado Vox, y en abrir una vía de negociación exclusiva con el Ministerio al margen de las organizaciones de la mesa.



Así las cosas, los médicos volverán a las calles durante toda la semana, ya sea secundando la huelga estatal o la autonómica que han programado paralelamente las respectivas delegaciones autonómicas sindicales. El seguimiento de las precedentes ha sido bastante similar, con cifras que han oscilado entre el 5 y el 20 %, según las consejerías, y que los sindicatos han elevado al 60 %.



Con todo, desde mañana y hasta el viernes se sucederán las protestas, con el miércoles 20 como día central: ese día está prevista una manifestación en Bilbao.