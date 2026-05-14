La CNMV abre hasta el 1 de junio el plazo de candidaturas para ser administrador concursal de Tubos Reunidos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto hasta el próximo 1 de junio el plazo de candidaturas para ser administrador concursal de la sociedad cotizada Tubos Reunidos, cuyo consejo de administración acordó el pasado día 4 de mayo solicitar la declaración de concurso voluntario de acreedores.

Un juzgado de Vitoria-Gasteiz declaró el pasado martes a siete sociedades del grupo Tubos Reunidos en concurso voluntario de acreedores y nombró administrador concursal a PKF-Attest Concursal S.L.P., una firma que tiene oficina en la capital alavesa.

En el caso de estas siete sociedades, con el concurso aceptado, se ha abierto un llamamiento a los acreedores de Tubos Reunidos para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos.

La excepción es la cabecera del grupo, Tubos Reunidos S.A., que cotiza en bolsa. El juzgado solicitó por ello a la CNMV una terna de administradores concursales para que el juez mercantil designe uno.

En respuesta a esa solicitud la CNMV ha informado este jueves en una nota que ha iniciado los trámites correspondientes y ha abierto el plazo hasta el 1 de junio para que los interesados en ser designados en esa terna presenten sus expresiones de interés. El juez será el encargado de decidir cuál de ellos actuará como administrador concursal.