El juzgado nombra al administrador del concurso de acreedores de Tubos Reunidos
Un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha declarado a siete sociedades del grupo Tubos Reunidos en concurso voluntario de acreedores y ha nombrado como administrador concursal a PKFAttest Concursal S.L.P.
Esta declaración se hace efectiva en dos autos de la plaza número 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria, con competencias en Mercantil. En uno de ellos se declara conjuntamente en concurso a Tubos Reunidos Group S.L.U., que tiene plantas en Amurrio y Trapagaran, y a Tubos Reunidos Premium Threads S.L., con un centro en Iruña de Oca.
En el otro auto, la titular del juzgado declara conjuntamente en concurso de acreedores a Tubos Reunidos Services S.L.U., Aplicaciones Tubulares S.L.U., Tubos Reunidos GMBH (Alemania), Tubos Reunidos América INC (EE.UU) y RDT INC (EE.UU).
En el caso de las sociedades que cotizan en bolsa, el juzgado antes de declarar el concurso debe solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le presente una terna de administradores concursales para que el juez mercantil designe uno. La titular del citado juzgado ya ha remitido también un oficio a la CNMV con esta solicitud.
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