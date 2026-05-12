Conflicto laboral
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El juzgado nombra al administrador del concurso de acreedores de Tubos Reunidos

Un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha declarado a siete sociedades del grupo Tubos Reunidos en concurso voluntario de acreedores, y ha nombrado como administrador concursal a PKFAttest Concursal S.L.P.
(Foto de ARCHIVO) Manifestación en Bilbao de trabajadores de Tubos Reunidos EUROPA PRESS EUSKADI 14/4/2026
Imagen de una concentración de Tubos Reunidos. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Epaitegiak Tubos Reunidoseko hartzekodunen konkurtsoaren administratzailea izendatu du
author image

EITB

Última actualización

Un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha declarado a siete sociedades del grupo Tubos Reunidos en concurso voluntario de acreedores y ha nombrado como administrador concursal a PKFAttest Concursal S.L.P.

Esta declaración se hace efectiva en dos autos de la plaza número 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria, con competencias en Mercantil. En uno de ellos se declara conjuntamente en concurso a Tubos Reunidos Group S.L.U., que tiene plantas en Amurrio y Trapagaran, y a Tubos Reunidos Premium Threads S.L., con un centro en Iruña de Oca.

En el otro auto, la titular del juzgado declara conjuntamente en concurso de acreedores a Tubos Reunidos Services S.L.U., Aplicaciones Tubulares S.L.U., Tubos Reunidos GMBH (Alemania), Tubos Reunidos América INC (EE.UU) y RDT INC (EE.UU).

En el caso de las sociedades que cotizan en bolsa, el juzgado antes de declarar el concurso debe solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le presente una terna de administradores concursales para que el juez mercantil designe uno. La titular del citado juzgado ya ha remitido también un oficio a la CNMV con esta solicitud. 

La dirección de Tubos Reunidos habilita desde hoy un servicio de autobús para acceder a la fábrica “en condiciones de seguridad”
La asamblea de Tubos Reunidos vota poner fin a la huelga, pero el comité apuesta por continuarla
Amurrio Industria Conflictos laborales Economía

Te puede interesar

20181107200543_tribunal-supremo-eitb_
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El TS falla que el abuso de temporalidad sólo debe convertirse en empleo fijo si se supera una oposición

Argumenta que hacer fijos a empleados públicos que encadenen contratos temporales sin aprobar una prueba "vulneraría la Constitución". Esta sentencia del Supremo pone fin a las aspiraciones de miles de trabajadores contratados durante años de manera temporal por las administraciones públicas, que esperaban que su relación laboral se declarara fija sin haber pasado por una prueba selectiva previa.

(Foto de ARCHIVO) 07/5/2026 Entrada a la asamblea de los trabajadores de Tubos Reunidos Amurrio que no apoyan seguir en huelga, escoltados por la Ertzaintza ante la presencia de piquetes
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La dirección de Tubos Reunidos habilita desde hoy un servicio de autobús para acceder a la fábrica "en condiciones de seguridad"

Esta medida había sido solicitada por los convocantes de la asamblea del pasado jueves —un cuarto de la plantilla— que, en referéndum, expresaron su postura contraria a la continuidad de la huelga indefinida, en contra de la opinión de la mayoría del comité, de ELA, LAB y ESK, que abogan por la continuidad de la huelga indefinida.
(Foto de ARCHIVO) Vista de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Álava, País Vasco (España). La empresa ha convocado a los comités de las fábricas de Amurrio y Valle de Trápaga tras el anuncio del expediente de regulación, para explicar las medidas de viabilidad y buscar mantener la actividad industrial. Iñaki Berasaluce / Europa Press 30/1/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los trabajadores de Tubos Reunidos de Amurrio que quieran volver a trabajar dispondrán de autobús para acceder a la fábrica a partir del martes

El jueves, un grupo de 232 trabajadores, apoyado por CC. OO. y UGT votaron a favor de terminar la huelga y volver a trabajar, en contra de la opinión de la mayoría del comité, de ELA, LAB y ESK, que abogan por la continuidad de la huelga indefinida. El objetivo de esta medida es, según la empresa, contribuir a que los desplazamientos al centro de trabajo puedan realizarse en condiciones adecuadas de seguridad para aquellos trabajadores que acudan a prestar servicio.
Cargar más
Publicidad
X