La asamblea de Tubos Reunidos Amurrio apoya poner fin a la huelga indefinida con 232 votos a favor de 234 emitidos

La asamblea en Tubos Reunidos Amurrio, impulsada por un 25 % de la plantilla, ha votado poner fin a la huelga indefinida actualmente en vigor en la planta por 232 votos a favor, una abstención y otro en contra, de un total de 234 sufragios emitidos.

La primera de las votaciones que planteaba si se llevaba a cabo el referéndum para preguntar por la desconvocatoria ha sido respaldada con el voto favorable de los 234 presentes.

Una vez recibido dicho respaldo para proceder a votar la continuidad de la huelga, esta segunda votación se ha saldado con 232 votos favorables, una abstención y un voto contrario. Las dos votaciones han sido personales y secretas.