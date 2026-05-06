El sector de la máquina herramienta cierra un año de contrastes: suben las exportaciones, pero cae la facturación
El 2025 ha sido un año complicado para la máquina herramienta y este 2026 avanza por la misma senda. La facturación alcanzó los 2247 millones de euros, un 3 % menos que el año anterior, pero las exportaciones han crecido. Es el panorama que han dibujado el presidente de AFM Clúster, José Pérez Berdud, y su director general, Xabier Ortueta, este miércoles en una rueda de prensa en San Sebastián, en la que han analizado la situación y las perspectivas del sector que afronta un ejercicio marcado por la "convulsa situación geopolítica".
Pérez Berdud, quien dejará la presidencia de la AFM tras cuatro años en el cargo en la asamblea que la organización celebrará el próximo viernes en el Kursaal donostiarra, ha afirmado que es un "drama total" lo que ocurre en Irán. Ha indicado que, a día de hoy, el sector no sufre directamente los efectos de la guerra pero ha alertado de que, si se alarga en el tiempo, el escenario será mucho más negativo con una "crisis energética" que impactará en todos los negocios y con problemas en los costes y la demanda.
Los responsables de la AFM han señalado que, además de "capear" la "altísima incertidumbre", el "gran reto futuro es afrontar la creciente competitividad de China" con productos cada vez de más valor añadido y "extremadamente competitivos en precio" que tienen ya un impacto directo en la captación de pedidos de fabricantes occidentales en algunos sectores.
Todo ello ha provocado un descenso del 3,27 % de la facturación respecto a 2024. El sector cerró el 2025 alcanzando los 2247,6 millones de euros, "con un comportamiento completamente diferente por subsectores". Según han explicado, empresas que trabajan para sectores como el ferrocarril, la aeronaútica, la energía o la defensa han cerrado "un buen año", pero "la amenaza de China" hace mella en empresas dedicadas sobre todo a la automoción.
Las exportaciones, por su parte, mantuvieron una evolución estable con un leve incremento del 0,82 % hasta situarse en 1763,8 millones, lo que supone un nuevo récord histórico. En cuanto a los destinos de estas ventas, Estados Unidos se sitúa como primer mercado con el 13,66 % del total, seguido por Alemania (12,67 %), México (9,01 %), Italia (8,48 %), China (5,53 %), Francia (5,49 %), Portugal (3,92 %) y Canadá (3,86 %).
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