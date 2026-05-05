La mayoría del comité de empresa de Tubos Reunidos ha apostado por mantener la huelga a la espera de la reunión de este miércoles con la dirección y ha añadido que no acudirá a la asamblea de trabajadores convocada el 7 de mayo por ser un "precedente peligroso".



La plantilla de la compañía tubera se ha concentrado este martes frente a las oficinas de la empresa en Bilbao, un día después de que la empresa haya presentado un concurso voluntario de acreedores, que han asegurado abre "una nueva fase".



Tubos Reunidos cuenta en su conjunto con una plantilla de aproximadamente 1300 trabajadores y trabajadoras, y una deuda acumulada que supera los 260 millones de euros, de los que 150 corresponderían a la Sepi.



"Mañana decidiremos qué pasos vamos a dar. Lo que está claro es que un referéndum no va a desactivar una huelga a la que ha llamado una mayoría del comité... solo la pueden desconvocar los convocantes", han advertido los sindicatos.

La decisión del fabricante de Tubos ha estado motivada por "tensiones de tesorería" que se habrían visto "agudizadas por la paralización indeseada de la actividad en la planta de Amurrio", en Álava, cuyos trabajadores se encuentran en huelga indefinida.



Tras advertir que la decisión de declarar concurso de acreedores refleja "la gravedad de la situación", el comité de empresa ha incidido en que el objetivo debe pasar ahora por garantizar la continuidad de la actividad y ordenar la situación financiera.



"En esta nueva fase esperamos tener la posibilidad de interlocución y negociación", han indicado, al tiempo que han acusado a la dirección de tener una credibilidad "casi nula".



Según han detallado, comité y dirección se reunirán mañana, a partir de las 10.30 horas en Amurrio y seis horas después en Trapagarán, encuentros en los que esperan se les diga "la verdad" respecto al concurso de acreedores.



El comité se ha mostrado muy crítico con la dirección de la compañía y con las instituciones, cuyo papel han calificado de "insuficiente" y poco "transparente", pese a tener también "responsabilidades".

"Especialmente después de los millones de euros de dinero público que han acabado en Tubos Reunidos", han recordado.



Han reiterado el mensaje de que la plantilla no es responsable de la situación y han defendido que lo que hace falta es que sean los "inversores internos quienes pongan el dinero".



