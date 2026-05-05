Hantavirus
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La OMS confirma al menos dos casos de hantavirus en el crucero y eleva a siete los afectados

Tres pasajeros han muerto por el brote, y una cuarta se encuentra en cuidados intensivos. El barco, con 149 personas (88 pasajeros) de 23 nacionalidades, zarpó de Argentina el 20 de marzo rumbo a Cabo Verde, donde permanece a la espera de poder desembarcar en Gran Canaria o Tenerife.
FOTODELDÍA Praia (Cabo Verde), 04/05/2026.- El crucero holandés MV Hondius se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde, este lunes, tras la muerte de tres personas a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos sospechosos adicionales de infección por hantavirus en el buque que navega en el océano Atlántico. Tres de los afectados han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica. EFE/ Elton Monteiro
Imagen del barco Hondius, en Cabo Verde. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: OMEk gutxienez bi hantabirusa kasu baieztatu ditu gurutzaduran, eta sintomak dituzten bi tripulatzaile ebakuatzeko prestatzen ari da
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EITB

Última actualización

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado al menos dos casos de hantavirus vinculado al crucero de expedición Hondius, retenido frente a las costas de Cabo Verde, según ha informado la naviera Oceanwide Expeditions, que ultima junto a las autoridades la evacuación médica de dos tripulantes con síntomas respiratorios -uno leve y otro grave- que requieren atención médica urgente. 

La OMS ha elevado a 7 el número de personas afectadas por el brote, dos de ellas confirmadas en laboratorio, y los otros cinco, de momento, sospechosos.

"Hasta el momento, no se ha identificado a ninguna otra persona con síntomas", advierte la naviera en un comunicado. Así, esperan que en la próximas horas se realice el traslado médico de las dos personas enfermas - de nacionalidad británica y neerlandesa-, y una persona relacionada con el pasajero fallecido el 2 de mayo.

El resto de pasajeros y tripulantes permanecerán a bordo hasta que se defina y autorice un puerto de desembarque, entre los que se barajan Las Palmas o Tenerife. "El ambiente a bordo del m/v Hondius se mantiene tranquilo, con los pasajeros generalmente serenos", señalan desde Oceanwide Expeditions que, afirma, "trabaja para brindar claridad y tranquilidad a los pasajeros, así como para agilizar su desembarque y control médico".

El 11 de abril murió un pasajero a bordo del crucero, cuya causa de muerte no se pudo determinar durante el viaje, y cuyo cuerpo fue desembarcado el 24 de abril en Santa Elena, acompañado por su esposa para la repatriación. Días después, el 27 de abril, la naviera fue informada de que la mujer había enfermado durante el viaje de regreso y había fallecido, y el 4 de mayo se confirmó en ella una variante de hantavirus; ambos eran de nacionalidad neerlandesa.

Ese mismo 27 de abril otro pasajero, británico, enfermó de forma grave y fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en la UCI de Johannesburgo en estado crítico pero estable, también con una variante de hantavirus confirmada. El 2 de mayo murió un tercer pasajero, de nacionalidad alemana, cuya causa de fallecimiento aún no se ha establecido.

Este lunes el Ministerio de Sanidad ha confirmado que en el crucero viajan 14 españoles, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación; cinco de los pasajeros con residencia en Cataluña. El Ministerio mantiene un seguimiento estrecho en coordinación con la OMS y con las autoridades de Países Bajos y Reino Unido.

El barco, con 149 personas (88 pasajeros) de 23 nacionalidades, zarpó de Ushuaia (Argentina) el 20 de marzo rumbo a Cabo Verde, con escala en Sudáfrica, y tenía previsto terminar el viaje el 4 de mayo.

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